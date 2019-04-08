video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الإثنين، 08 أبريل 2019 12:15 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

رئيس القابضة للغزل: الصناعة تدهورت لفترات طويلة وحان وقت النهوض بها

الإثنين، 08 أبريل 2019 11:35 ص
رئيس القابضة للغزل: الصناعة تدهورت لفترات طويلة وحان وقت النهوض بها افتتاح مركز تدريب بنقابة الغزل والنسيج
كتب ـ محمود راغب
إضافة تعليق

قال أحمد مصطفى، رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج، إن قطاع الغزل والنسيج تدهور لفترات طويلة ولكن آن الآوان للتطوير فى ظل قيادة سياسية تدعم وتدرك مدى أهمية هذا القطاع .

وأضاف رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج، خلال افتتاح قاعة التدريب والتثقيف والاجتماعات والمؤتمرات بعد تجديده، بمقر النقابة العامة للغزل والنسيج، أن هناك خطة لتطوير قطاع الغزل والنسيج و سيكون العامل المصرى شريك رئيسى فيها.

وطالب رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج، رؤساء الشركات البحث عن موارد جديدة غير تقليلدية للنهوض بالشركات، مطمئنا عمال الغزل والنسيج بأنه تم البدء فى العمل على تطوير الغزل والنسيج فى ضوء خطة ضخمة.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

وزير قطاع الأعمال: الوزارة تخصص وتعد برامج تدريبية للعمال بالمصانع والشركات

رئيس نقابة الغزل والنسيج لوزير قطاع الأعمال: إحنا معاك لتطوير الصناعة

الغزل والنسيج

نقابه الغزل والنسيج

القوى العامله

وزير القوى العامله

محمد سعفان




لا تفوتك
فيديو.. خالد أبو بكر يكشف بالمستندات تفاصيل سقوط أكبر كتيبة إلكترونية للإخوان

فيديو.. خالد أبو بكر يكشف بالمستندات تفاصيل سقوط أكبر كتيبة إلكترونية للإخوان

فيديو.. كيف يقضى عامل "الأسانسير" 8 ساعات بين السماء والأرض؟.. عم "موسى" لـ"اليوم السابع": بقابل الركاب بابتسامة ولوحة المفاتيح خط أحمر.."بتسلى بالرغى مع اللى داخل واللى طالع.. بس الستات بتنشغل بالمرايات"

فيديو.. كيف يقضى عامل "الأسانسير" 8 ساعات بين السماء والأرض؟.. عم "موسى" لـ"اليوم السابع": بقابل الركاب بابتسامة ولوحة المفاتيح خط أحمر.."بتسلى بالرغى مع اللى داخل واللى طالع.. بس الستات بتنشغل بالمرايات"

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة