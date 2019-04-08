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رئيس الحكومة الأفغانية: حوار واشنطن مع طالبان يجب أن يؤدى إلى حوار

الإثنين، 08 أبريل 2019 12:00 ص
رئيس الحكومة الأفغانية: حوار واشنطن مع طالبان يجب أن يؤدى إلى حوار عبد الله عبد الله الرئيس التنفيذى للحكومة الأفغانية
موسكو /أ ش أ/
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أكد الرئيس التنفيذى للحكومة الأفغانية (رئيس الحكومة) عبد الله عبد الله، أن الحوار الأمريكى مع حركة طالبان يجب أن تكون نتيجته جلوس الطرفين " الحكومة الأفغانية و حركة طالبان" للتحاور حول المستقبل.

وقال عبد الله فى حديث لوكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية،  الأحد، "إن هذه اللقاءات يجب أن تؤدى إلى جلوس الأفغان معاً لكى يقرروا سويا مستقبل البلاد،موضحا أن هناك أمورا أخرى تعنى الأمريكيين مثل علاقات طالبان بالقاعدة والحركات الإرهابية الأخرى، وهو أمر يثير قلق الأمريكيين، لذلك فهم يتحدثون بشكل مباشر مع طالبان".

وأضاف عبد الله "لكن حينما يتعلق الأمر بأفغانستان، وبالحاجة للتوصل إلى وقف إطلاق النار فإن الحكومة الأفغانية وحركة طالبان يجب أن يجلسا معا ويتحاورا من أجل المستقبل".

 


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