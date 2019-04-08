درجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين 8/4/2019 بمحافظات مصر والعواصم العربية

كتب محمود راغب

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الإثنين طقس معتدل على السواحل الشمالية الغربية، مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا، مائل للبرودة ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا والشوائب العالقة نهارا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد.

كما يتوقع الخبراء أن تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة يصاحبها سقوط الأمطار الخفيفة على مناطق من جنوب البلاد، والرياح أغلبها غربية معتدلة تنشط أقصى الغرب، وعلى جنوب الصعيد وغرب البحر المتوسط، مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية جنوبية شرقية، وحالة البحر الأحمر معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية جنوبية شرقية .

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 21 30

شبين الكوم 20 30

طنطا 18 26

دمنهور 12 25

الإسكندرية 13 26

بلطيم 14 26

مطروح 14 29

السلوم 13 29

سيوة 19 32

بورسعيد 16 25

دمياط 15 22

الزقازيق 15 33

الإسماعيلية 17 31

السويس 18 30

العريش 15 24

رفح 15 24

رأس سدر 21 28

نخل 12 29

نويبع 21 27

طابا 17 27

كاترين 09 22

الطور 22 28

شرم الشيخ 20 30

الغردقة 21 29

مرسى علم 22 29

الفيوم 18 34

بني سويف 18 33

المنيا 23 30

أسيوط 16 29

سوهاج 20 30

قنا 24 31

الأقصر 19 31

أسوان 26 38

أبوسمبل 24 38

الوادي الجديد 24 32

شلاتين 25 31

أبو رماد 25 31

راس حدربة 26 30

حلايب 24 29

أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:

الصغرى العظمى

مكة المكرمة 26 40

المدينة 23 36

الرياض 22 34

المنامة 22 28

أبو ظبى 24 34

الدوحة 22 31

الكويت 20 32

دمشق 06 24

بيروت 15 23

عمان 10 23

القدس 10 22

غزة 16 24

بغداد 16 29

مسقط 27 33

صنعاء 10 25

الخرطوم 26 43

طرابلس 12 17

تونس 11 20

الجزائر 13 18

الرباط 11 20

نواكشوط 19 31

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:

الصغرى العظمى

أنقرة 07 20

اسطنبول 12 20

إسلام آباد 19 32

نيودلهي 23 37

جاكرتا 24 33

بكين 05 18

كوالامبور 25 33

طوكيو 07 15

أثينا 11 16

روما 06 17

باريس 06 16

مدريد 06 16

برلين 03 19

لندن 08 14

مونتريال 00 06

موسكو 07 09

نيويورك 15 23

واشنطن 16 27