video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الإثنين، 08 أبريل 2019 10:39 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

تونس والإمارات تبحثان سبل تعزيز التعاون الثنائى فى مجال النقل الجوى

الإثنين، 08 أبريل 2019 09:19 م
تونس والإمارات تبحثان سبل تعزيز التعاون الثنائى فى مجال النقل الجوى طائرة-صورة ارشيفية
أ ش أ
إضافة تعليق

بحث وزير النقل التونسي، هشام بن أحمد، مع المدير العام للهيئة العامة للطيران المدني بدولة الإمارات العربية المتحدة، محمد السويدي، سبل دعم وتعزيز التعاون التونسي الإماراتي في مجال الطيران المدني.

 

وقالت وزارة النقل التونسية - في بيان اليوم،الاثنين، إن اللقاء تناول سبل إرساء شراكة استراتيجية بين البلدين في مجال الطيران المدني من خلال وضع برنامج تعاون يشمل صيانة الطائرات، والتأهيل والتدريب والتعاون التجاري، بالإضافة إلى وضع اتفاقية إطارية لانتداب وتأهيل الكفاءات التونسية من الفنيين والطيارين.

 

من جانبه، عبر الجانب الإماراتي عن استعداده لتعزيز التعاون الثنائي في هذا المجال، مشددًا على ضرورة وضع إطار لهذا التعاون طبقا للإجراءات المتبعة بكلا البلدين.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مصرع 5 أشخاص وإصابة 20 آخرين فى حادث سقوط حافلة سياحية فى تونس

كاتب عراقى يروى قصص النجاة من الحرب وقوارب الموت والهروب من 8 نساء.. على بدر: غزو الكويت أحدث ثورة أكاديمية.. يؤكد: سلمان رشدى اعترف بالإسلام فى تعدد الزواج فقط.. وقرأت الأعمال الكاملة لنجيب محفوظ فى 3 أشهر

وزير الداخلية التونسى يؤكد تعزيز الاحتياطات الأمنية والعسكرية على حدود بلاده

تونس تشدد مراقبة حدودها مع ليبيا بسبب التصعيد بين الفصائل هناك

تونس

الامارات

طيران

الطيران المدنى




لا تفوتك
ترامب يضع الحرس الثورى فى قائمة التنظيمات الإرهابية

ترامب يضع الحرس الثورى فى قائمة التنظيمات الإرهابية

132 منفذا لأمان تعرض السلع بأسعار مخفضة قبل رمضان.. تعرف عليها

132 منفذا لأمان تعرض السلع بأسعار مخفضة قبل رمضان.. تعرف عليها

كيف ينفق أغنى رجل فى العالم ثروته؟.. جيف بيزوس يستغل 150 مليار دولار لشراء عقارات وأراضى.. مؤسس أمازون يمتلك طائرة نفاثة..مول حملة لاستعادة محرك من مهمة "أبولو 12" ويعتزم انفاق أمواله كاملة لاستكشاف الفضاء..صور

كيف ينفق أغنى رجل فى العالم ثروته؟.. جيف بيزوس يستغل 150 مليار دولار لشراء عقارات وأراضى.. مؤسس أمازون يمتلك طائرة نفاثة..مول حملة لاستعادة محرك من مهمة "أبولو 12" ويعتزم انفاق أمواله كاملة لاستكشاف الفضاء..صور

6ساعات من المفاوضات تحسم مصير موقعة الأهلى وصن داونز ببرج العرب.. مسئولو الاستاد يفاجئون الجبلاية برفض المباراة.. أبو ريدة يتدخل بعد انتهاء مهلة الكاف.. اجتماع لتحديد عدد الجماهير.. والتذكرة بـ10جنيهات

6ساعات من المفاوضات تحسم مصير موقعة الأهلى وصن داونز ببرج العرب.. مسئولو الاستاد يفاجئون الجبلاية برفض المباراة.. أبو ريدة يتدخل بعد انتهاء مهلة الكاف.. اجتماع لتحديد عدد الجماهير.. والتذكرة بـ10جنيهات

عامر حسين: لا تأجيل لمباراة الأهلى والمقاصة.. والزمالك والمصرى فى موعدها

عامر حسين: لا تأجيل لمباراة الأهلى والمقاصة.. والزمالك والمصرى فى موعدها

الأرصاد: انخفاض حاد بحرارة الجو يصل لـ5 درجات خلال الـ48 ساعة المقبلة

الأرصاد: انخفاض حاد بحرارة الجو يصل لـ5 درجات خلال الـ48 ساعة المقبلة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة