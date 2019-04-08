تفاصيل قتل عائلة "أبو زيد" لعامل فى الوراق.. و"الجنايات" تعاقب 2 بالسجن 10 سنوات

كتب سليم على

عاقبت الدائرة "30" بمحكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمحكمة جنوب القاهرة، متهمين من عائلة أبو زيد بالوراق ضمن 6 متهمين، بالسجن المشدد 10 سنوات، لاتهامهم بقتل عامل والشروع فى قتل شقيقه وآخرين بعد نشوب مشاجرة بينهما بدائرة القسم.

صدر الحكم برئاسة المستشار عبد المنعم عبد الستار، وعضوية المستشارين حسين فاضل عبد الحميد، ومحمد عيد رمضان، وأمانة سر يحيى عبد الرشيد ومحمد فريد.

والمتهمون هم محمد عاطف عبد الرشيد ابوزيد "هارب"، ياسين عطا على ابو زيد "هارب"، عماد عطا على ابوزيد، 29 سنة، عامل "محبوس"، بهاء عاطف عبد العليم الشويشى "هارب"، عماد بدرى برزى إبراهيم، 28 سنة، فكهانى "محبوس"، عاطف عبد الرشيد ابو زيد "هارب".

وجاء فى أمر الإحالة فى القضية رقم 2772 لسنة 2014 جنايات قسم الوراق، أن المتهمين أشتركوا وآخر مجهول فى تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص من شأنه أن يجعل السلم العام فى خطر وكان الغرض منه إرتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الاصرار حال حملهم أسلحة نارية ، حيث قاموا بقتل المجنى عليه حسن فاروق ثابت عمدا مع سبق الإصرار بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتله انتقاما لتعديه على المتهم الأول المنتمى لعائلتهم لما لهم من سطوة ونفوذ بمكان سكنهم، وأعدوا لهذا الغرض الأسلحة النارية، وتوجهوا لمكان تواجد المجنى عليه بارشاد المتهم الأول وما أن ظفروا به حتى أطلق صوبه الثانى والثالث والرابع الأعيرة النارية بتوجيه من المتهم السادس ابان حمل المتهم الخامس ذخيرتهم فتمكن الثانى من قنصه فى رأسه قاصدين إزهاق روحه فأحدثوا إصابته.

وأشار أمر الإحالة إلى أن تلك الجناية اقترنت بجناية أخرى بأنهم فى ذات المكان والزمان، شرعوا وآخر مجهول فى قتل المجنى عليه فارس محمود فاروق، ناصر محمد ثابت، وزينهم علام عبد اللاه، مع سبق الاصرار بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتلهم انتقاما من المجنى عليه الاول لتعديه على المتهم الأول المنتمى لعائلتهم لما لهم من سطوة ونفوذ بمحل سكنهم.

وقال فارس محمود فاروق ثابت، 20 سنة، طالب، أحد شهود العيان، إنه ابان توجهه لمسكنه أبصر تعدى المتهم الأول على شقيقه الأصغر فتوجه إليه لمعاتبته فحدثت بينهما مشادة كلامية تتطورت لمشاجرة تدخل فيها المجنى عليه المتوفى، شقيق والده، فانصرف المتهم الاول متوعدا اياهم بالقتل، وعاد وبصحبته المتهمين الثانى والثالث والرابع وبحوزتهم أسلحة نارية "بندقية آلية" وما أن أبصروهم حتى أطلقوا صوبهم أعيرة نارية قاصدينه والمجنى عليه المتوفى فحدثت إصابة الأخير وآخرين ابان مروره الأخير صدفة من محل الواقعة فى حين تمكنوا من الفرار من مرمى إطلاق الأعيرة النارية والنجاة بحياتهما.

كان قسم شرطة الوراق، قد تلقى بلاغا من بعض الأهالى يفيد بمقتل عامل وإصابة آخرين خلال مشاجرة بالاسلحة، على الفور انتقل رجال رجال المباحث لمكان الواقعة وتمكنوا من ضبط اثنين من المتهمين فى حين تمكن 5 متهمين آخرين من الهرب، وحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق.