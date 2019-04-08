تدوال 382 شاحنة بضائع و46 سيارة بموانى البحر الأحمر

جنوب سيناء – فايزة مرسال

اعلن المركز الاعلامى لهيئة موانى البحر الاحمر، أن اجمالى عدد السفن المتواجدة على ارصفة موانى الهيئة (21) سفينة، وتم تداول (382) شاحنة بضائع، و(46) سيارة، حيث شملت حركة الواردات (158) شاحنة، و (32) سيارة، فيما شملت حركة الصادرات (224) شاحنة بضائع و(14) سيارة.

حيث يستعد ميناء سفاجا، لاستقبال ثلاث سفن، و هى الحرية2، نما اكسبريس، بوسيدون اكسبريس، فيما استقبل الميناء بالامس العبارة القاهرة، وغادرت خمس سفن، وهى امانة، القاهرة، الحرية2 ،بوسيدون اكسبريس، نما اكسبريس، كما يشهد ميناء نويبع استقبال السفينتين ايلة و سينا، و غادرت السفينة سينا، فيما استقبل الميناء بالامس السفينة سينا، و غادرت السفينتين ايلة وبريدج .