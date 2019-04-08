video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الإثنين، 08 أبريل 2019 12:00 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

تدوال 382 شاحنة بضائع و46 سيارة بموانى البحر الأحمر

الإثنين، 08 أبريل 2019 10:36 ص
تدوال 382 شاحنة بضائع و46 سيارة بموانى البحر الأحمر ميناء سفاجا
جنوب سيناء – فايزة مرسال
إضافة تعليق
اعلن المركز الاعلامى لهيئة موانى البحر الاحمر، أن اجمالى عدد السفن المتواجدة على ارصفة موانى الهيئة (21) سفينة، وتم تداول (382) شاحنة بضائع، و(46) سيارة، حيث شملت حركة الواردات (158) شاحنة، و (32) سيارة، فيما شملت حركة الصادرات (224) شاحنة بضائع و(14) سيارة.
 
حيث يستعد ميناء سفاجا، لاستقبال ثلاث سفن، و هى الحرية2، نما اكسبريس، بوسيدون اكسبريس، فيما استقبل الميناء بالامس العبارة القاهرة، وغادرت خمس سفن، وهى امانة، القاهرة، الحرية2 ،بوسيدون اكسبريس، نما اكسبريس، كما يشهد ميناء نويبع استقبال السفينتين ايلة و سينا، و غادرت السفينة سينا، فيما استقبل الميناء بالامس السفينة سينا، و غادرت السفينتين ايلة وبريدج .
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

تداول 5 آلاف طن بضائع و481 شاحنة بموانئ البحر الأحمر

جنوب سيناء

اخبار مصر

اخبار المحافظات

اخبار جنوب سيناء

اخبار الموانئ




لا تفوتك
فيديو.. خالد أبو بكر يكشف بالمستندات تفاصيل سقوط أكبر كتيبة إلكترونية للإخوان

فيديو.. خالد أبو بكر يكشف بالمستندات تفاصيل سقوط أكبر كتيبة إلكترونية للإخوان

فيديو.. كيف يقضى عامل "الأسانسير" 8 ساعات بين السماء والأرض؟.. عم "موسى" لـ"اليوم السابع": بقابل الركاب بابتسامة ولوحة المفاتيح خط أحمر.."بتسلى بالرغى مع اللى داخل واللى طالع.. بس الستات بتنشغل بالمرايات"

فيديو.. كيف يقضى عامل "الأسانسير" 8 ساعات بين السماء والأرض؟.. عم "موسى" لـ"اليوم السابع": بقابل الركاب بابتسامة ولوحة المفاتيح خط أحمر.."بتسلى بالرغى مع اللى داخل واللى طالع.. بس الستات بتنشغل بالمرايات"

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة