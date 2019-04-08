تحرير 996 مخالفة متنوعة خلال حملة مرورية بالإسماعيلية

الإسماعيلية - صبرى غانم

شنت مديرية أمن الإسماعيلية، بالاشتراك مع إدارة مرور الإسماعيلية، ومباحث المرور، حملة مرورية وأمنية، تنفيذا لتوجيهات وتعليمات اللواء عاطف مهران مدير أمن الإسماعيلية، وذلك لإعادة الانضباط المرورى فى الإسماعيلية.

وأسفرت مجهودات الحملة، التى رأسها العميد حمدى عبدالنبى مدير إدارة المرور، والرائد عادل الجزار رئيس مباحث المرور، عن تحرير وضبط 996 مخالفة مرورية متنوعة، و شملت 468 مخالفة مرورية متنوعة " نموذج 125"، و46 مخالفة إزالة ملصقات ومعلقات، و34 مخالفة انتظار خاطئ، وحجز8 سيارات و58 مخالفة سحب رخص قيادة وتسيير، و19 مخالفة التحدث فى المحمول أثناء القيادة، وتحرير 11 مخالفة لعدم الصلاحية الفنية، و 14 مخالفة بيئة، و 101 مخالفة تجاوز سرعة "رادار"، وتحرير 15 مخالفة خط السير، و14 مخالفة لعدم تشميع الحمولة، و13 مخالفة عدم صلاحية الفرامل والأنوار، وسحب 12 رخصة للسير يسار الطريق.

كما تمكنت الحملة، من ضبط وحجز 14 دراجة نارية وتوك توك بدون لوحات معدنية بنطاق الإقليم، و 25 مخالفة لسيارات مخالفة لشروط الترخيص "تحميل ركاب فى الصندوق، و9 مخالفات عدم صلاحية الإطارات، و21 مخالفة عدم استخدام حزام الأمان، كما تم العثور على 3 سيارات متروكة، و24 مخالفة إزالة فاميه، وتحرير23 مخالفة تحميل ركاب زيادة عن الحمولة، و31 مخالفة مواقف عشوائية، و9 مخالفات طمس لوحات معدنية، وتحرير24 مخالفة زيادة التعريفة المقررة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وأخطرت النيابات المختصة لاتخاذ اللازم نحوهم.