وأكد بومبيو مسؤولية جميع الأطراف المعنية لمنع تصعيد الموقف ، حسبما أكد مجلس الأمن الدولي ووزراء مجموعة الدول السبع في الخامس من أبريل الجاري.

وشدد على أنه ليس ثمة حل عسكري للأزمة الليبية ، وهذا هو السبب في أن الولايات المتحدة تواصل الضغط على القيادات الليبية بالتعاون مع شركائها الدوليين من أجل العودة إلى المفاوضات السياسية بوساطة المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة غسان سلامة.

ونبه بومبيو إلى أن الحل السياسي هو السبيل نحو توحيد الدولة وتوفير خطة للأمن والاستقرار والرخاء لجميع الليبيين.