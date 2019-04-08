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بسبب السير عكس الاتجاه.. مصرع شخصين بحادث تصادم أعلى كوبرى أحمد عرابى

الإثنين، 08 أبريل 2019 12:06 ص
بسبب السير عكس الاتجاه.. مصرع شخصين بحادث تصادم أعلى كوبرى أحمد عرابى حادث تصادم - أرشيفية
القليوبية-نيفين طه
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لقي شخصين مصرعهما فى حادث تصادم دراجة نارية بإحدى السيارات وتم نقل الجثث إلى مستشفى ناصر العام لاتخاذ اللازم.
 
تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد صموئيل عطا لله مأمور قسم أول شبرا الخيمة، يفيد مصرع "أحمد . ع . إ" 37 سنة، و"محمود .على" 37 سنة إثر حادث أعلى كوبرى أحمد عرابى من اتجاه شارع 15 مايو، وتم نقل الجثث إلى مستشفى ناصر العام.
 
انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية وتبين أنهما كانا يستقلان دراجة نارية ويسيران عكس الإتجاه فتم التصادم بسيارة ميكروباص ولقيا مصرعهما فى الحال .
 
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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