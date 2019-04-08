بدء حفر آبار الرى والشرب بمشروع القرى النموذجية بالخارجة بـ18 مليون جنيه

الوادى الجديد- فريق المحافظات

أعلن المهندس أحمد حسين وكيل وزارة الإسكان بالوادي الجديد، أنه تم البدء في أعمال حفر بئرين للري بمشروع الجذب السكاني للقري النموذجية، وذلك بتكلفة إجمالية تبلغ 18 مليون جنيه للمشروعات مجتمعة، والتي تستهدف التوسع في مشروعات البنية التحتية وتوفير المرافق والخدمات اللازمة للمواطنين داخل مدن المحافظة، وبالمجتمعات العمرانية الجديدة التي يتم إنشائها.

وأضاف حسين، أنه يجري ايضا حفر آبار لمياه الشرب بحي المروة والخارجة 12، والقري النموذجية بمنطقة عزبة طليب بمركز الخارجة، يبدأ خلال 15 يوما من الآن، بعد إنتهاء إجراءات البت المالي .