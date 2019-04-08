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بتطوير 5 مواقع أثرية.. تعرف على خطة التنمية المحلية لإحياء مسار العائلة المقدسة

الإثنين، 08 أبريل 2019 03:00 ص
بتطوير 5 مواقع أثرية.. تعرف على خطة التنمية المحلية لإحياء مسار العائلة المقدسة رحلة العائلة المقدسة
كتب على عبد الرحمن
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تواصل وزارة التنمية المحلية، خطتها لإحياء مسار العائلة المقدسة، وتطويره بالتنسيق مع المحافظات التى يمر بها، حيث يؤكد اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، أن المشروع ينقسم إلى عدة مراحل، أولها مرحلة التشغيل التجريبى وتضم 5 مواقع أثرية فى القاهرة والبحيرة وهى كنيسة أبو سرجة بمصر القديمة وكنيسة العذراء بالمعادى و3 أديرة بوادى النطرون بمحافظة البحيرة وهى دير البراموس ودير السريان ودير الأنبا بيشوى.

"اليوم السابع" يرصد أبرز معلومات عما تم إنجازه فى مشروع وزارة التنمية المحلية لإحياء مسار العائلة المقدسة:

 

1-تطوير 5 مواقع أثرية فى القاهرة ووادى النطرون

2- المرحلة الأولى تضم أديرة جبل الطير ودرنكة ودير المحرق بمحافظتى المنيا وأسيوط وتستغرق من 6 أشهر إلى سنة ونصف

3-المرحلة الثانية تضم باقى محافظات مسار العائلة مثل تل بسطا فى الشرقية وسخا بكفر الشيخ وسمنود بالغربية.

4-تطوير منطقة مصر القديمة وإزالة أكبر مقلب قمامة لقطاع غرب القاهرة وتحويله إلى حديقة مفتوحة

5-تطوير كنيسة المعادى والمنطقة المحيطة بها بتكلفة 6 مليون جنية

6-إقامة مرسى سياحى لكنيسة المعادى ورفع كفاءة المنطقة المحيطة بها

7-رصف وتوسعة الطريق المؤدى للأديرة الثلاث فى البحيرة بطول 1.5 كيلو بتكلفة 3.4 مليون جنيه

8-زراعة 250 نخلة فى البحيرة من أصل 1200 وجارى زراعة باقى العدد بالتعاون مع جامعة دمنهور

9-تصميم 3 مخيمات على الطراز القبطى القديم كنقاط استراحة للسائحين على الطريق المؤدى إلى الأديرة الثلاث.


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