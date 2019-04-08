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الإثنين، 08 أبريل 2019 12:00 ص
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اليوم.. توقيع بروتوكول تعاون بين "التنمية المحلية" و"القومى لشئون الإعاقة"

الإثنين، 08 أبريل 2019 12:00 ص
اليوم.. توقيع بروتوكول تعاون بين "التنمية المحلية" و"القومى لشئون الإعاقة" اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية
كتب على عبد الرحمن
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يشهد اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، اليوم الاثنين، بديوان عام الوزارة، توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارة والمجلس القومى لشئون الإعاقة.
 
وكان اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، قد أصدر قراراً بتكليف إبراهيم إسماعيل على، من العاملين بالوزارة ممثلاً ومنسقاً بين الوزارة والمجلس القومى لشئون الإعاقة لتفعيل تنفيذ قانون ذوى الإعاقة الجديد لسنة 2018، والذى أقره الرئيس عبد الفتاح السيسى، على أرض الواقع مما يساهم فى تحقيق مطالبهم وحصولهم على الحقوق المشروعة وعدم التمييز ضدهم وتحسين ظروفهم المعيشية ورعاية حقوقهم وحرياتهم لدى الدولة .
 
كما وجه شعراوى المحافظين بتفعيل تنفيذ القانون الجديد وذلك بعد إعلان صدور لائحته التنفيذية، من خلال التركيز على الالتزام بإستكمال تعيين نسبة الـ5% للمعاقين وبناء وتنمية قدرات المتعاملين مع الأشخاص ذوى الإعاقة بما يجعلهم قادرين ومؤهلين على التواصل والتعامل مع الأشخاص ذوى الإعاقة في جميع المجالات مع تحديد عنصر بالأماكن الخدمية لهذا الغرض ، وأيضاً الالتزام بما جاء في القانون من خفض ساعات العمل بواقع ساعة يومياً مدفوعة الأجر للعاملين من ذوى الإعاقة ومنح 45 يوما إجازة سنوية لجميع الأشخاص من ذوى الاحتياجات الخاصة في جميع المحافظات، و تهيئة الظروف المناسبة للمعيشة الكريمة من جميع المناحى في إطار من احترام الكرامة الإنسانية وتوفير البيئة الأمنة لهم.
 
 

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