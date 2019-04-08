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الولايات المتحدة تنتقد طريقة التعامل الاقتصادى الأوروبى مع الصين

الإثنين، 08 أبريل 2019 11:26 م
الولايات المتحدة تنتقد طريقة التعامل الاقتصادى الأوروبى مع الصين الرئيس الصينى
أ ش أ
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انتقد كبير المسؤولين التجاريين الأمريكيين كليت ويلمز اليوم، الأثنين، طريقة التعامل الاقتصادي الأوروبي مع الصين قائلاً إن قادة الاتحاد الأوروبي لم يتعاملوا مع قضايا السياسة التجارية الصينية بشكل جاد فيما سبق.

 

وأضاف المسؤول الأمريكي حسبما نقلت قناة "يورونيوز" الأوروبية أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي يتعاونان الآن "يداً بيد" في منظمة التجارة العالمية حول مسائل السياسات الاقتصادية غير السوقية للصين.

 

وأوضح ويلمز أن واشنطن والاتحاد الأوروبي يعملان معاً حول عدد من "المشاريع المشتركة"، حسبما ذكرت يورونيوز، للمساهمة في توليد بدائل تعتمد على السوق مقابل المبادرات الموجهة من الدولة.

 

ولم تتطرق القناة إلى المزيد من التفاصيل حول ذلك.

 

يشار إلى أن الصين سوف تستضيف الشهر المقبل القمة الثانية لمبادرتها المسماة بـ "الحزام والطريق" التي تخطط للربط ما بين الصين وباقي آسيا، أوروبا ومناطق أخرى وذلك بإنفاق مادي واسع على البني التحتية إلا أن الولايات المتحدة لن ترسل مسؤولين رفيعي المستوى لحضور هذه القمة.

 


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