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المعارضة التركية: لجنة الانتخابات تخاطر بأمن صناديق الاقتراع

الإثنين، 08 أبريل 2019 12:57 م
المعارضة التركية: لجنة الانتخابات تخاطر بأمن صناديق الاقتراع انتخابات تركيا
اسطنبول (رويترز)
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قال رئيس حزب الشعب الجمهورى المعارض الرئيسى فى تركيا اليوم الاثنين، إن اللجنة العليا للانتخابات التى وافقت على إعادة فرز جزء من الأصوات فى الانتخابات البلدية فى اسطنبول دخلت فى عملية تلحق الضرر بأمن صناديق الاقتراع.

وطلب حزب العدالة والتنمية الذى يتزعمه الرئيس التركى رجب طيب أردوغان أمس الأحد، بإعادة فرز جميع الأصوات فى اسطنبول بعد خسارة مرشحه لرئاسة بلدية المدينة بفارق ضئيل يوم 31 مارس. وقلل إعادة فرز الأصوات الباطلة فى بعض المناطق فى اسطنبول وإعادة الفرز الكامل فى مناطق أخرى خلال الأسبوع الماضى من الفارق بين الحزبين.

وقال كمال كليجدار أوغلو زعيم حزب الشعب الجمهورى إنه يتوجب على قضاة لجنة الانتخابات أن يتمتعوا بالنزاهة، مضيفا أن إعادة فرز جميع الأصوات يحتاج إلى مبرر معقول.

وأضاف أنه بعد اكتمال 92.3 فى المئة من عمليات إعادة الفرز الجزئى فى اسطنبول، فإن أكرم إمام أوغلو مرشح حزبه يتقدم بفارق 15722 صوتا. ويقطن المدينة حوالى 15 مليون نسمة.

 


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