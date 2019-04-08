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الإثنين، 08 أبريل 2019 03:19 م
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"الصحفیین" تعلن تلقى طلبات الترشیح لجائزة "كالینجا" لنشر وتبسیط العلوم 2019

الإثنين، 08 أبريل 2019 03:18 م
"الصحفیین" تعلن تلقى طلبات الترشیح لجائزة "كالینجا" لنشر وتبسیط العلوم 2019 نقابة الصحفيين - أرشيفية
كتب محمد السيد
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قالت نقابة الصحفيين، إنه بالإشارة إلى جائزة الیونسكو كالینجا"kaling " الخاصة بنشر العلوم لعام 2019،التقدم بمرشح ممن تتوافر فی الشروط المطلوبة للترشیح.

 

وأضافت نقابة الصحفيين فى بيان لها، أن هذه الجائزة تمنح للجھات التى تعمل فى مجال نشر وتبسیط العلوم والبحوث والتكنولوجیا للعامة وإثراء التراث الثقافى للأمم،سواء على الصعید الوطنى أو الإقلیمى أو الدولى كالأشخاص الذین لدیھم أعمال ممیزة كالكتاب والمحاضرین والناشرین ومدیرى برامج الإذاعة والتلیفزیون الذین ساعدت اعمالھم على ترجمة العلوم والأبحاث والتكنولوجیا وتقدیمھا إلى العامة.

 

وتابعت النقابة: "تبلغ قیمة الجائزة (40000 دولار ) وشھادة ومیدالیة فضیة باسم الیونسكو-ألبرت أینشتین، كما تقدم وزارة العلوم والتكنولوجیا بالھند شھادة ومنحة نقدیة قیمتھا (5000 دولار) بالإضافة إلى دعوة للفائز لزیارة الھند مدة تتراوح من أسبوعین إلى أربعة أسابیع".

 

 وذكرت نقابة الصحفيين أن الیونسكو تتلقى ترشیح واحد لكل دولة من الدول الأعضاء، موضحة أنه على المتقدمین إرسال أوراق الترشح فى موعد غايته 10 مايو القادم.


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نقابة الصحفيين

اليونسكو

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