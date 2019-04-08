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الحزب الحاكم فى الهند يسعى لإلغاء قانون يمنح سكان كشمير حقوقا خاصة

الإثنين، 08 أبريل 2019 10:22 ص
الحزب الحاكم فى الهند يسعى لإلغاء قانون يمنح سكان كشمير حقوقا خاصة رئيس وزراء الهند ناريندرا مودى
نيودلهى(أ ش أ)
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أعلن حزب "بهاراتيا جاناتا" الحاكم فى الهند عزمه الغاء قانون ينص على منح سكان إقليم جامو وكشمير حقوقا خاصة.

وقال حزب "بهاراتيا جاناتا" فى بيان اليوم الاثنين، حسبما ذكرت شبكة "يورونيوز" الأوروبية - إنه (الحزب) يرى أن المادة "35 إيه" التى تمنع غير المقيمين فى الإقليم من شراء عقارات، تشكل عقبة فى تطور الدولة.

من جانبهم، حذر زعماء سياسيون فى إقليم كشمير، ذى الأغلبية المسلمة، من أن إلغاء القانون قد يؤدى إلى اضطرابات واسعة النطاق فى الإقليم.

ومن المقرر أن تجرى الانتخابات البرلمانية فى الهند يوم 11 اأبريل الجارى، وسيدلى الناخبون بأصواتهم على مدار سبعة أيام موزعة على أكثر من خمسة أسابيع، حسب المكان الذى يعيشون فيه، وسيتم فرز الأصوات فى 23 مايو المقبل، فيما يبحث حزب "بهاراتيا جاناتا" الذى يتزعمه رئيس الوزراء ناريندرا مودى عن تكرار انتصاره المذهل فى عام 2014، لتأمين فترة ولاية ثانية.

 


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