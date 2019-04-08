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الإثنين، 08 أبريل 2019 06:01 م
خالد صلاح
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الجيش اليمنى يفكك عبوات ناسفة زرعتها الميليشيا الانقلابية غربى البلاد

الإثنين، 08 أبريل 2019 05:02 م
الجيش اليمنى يفكك عبوات ناسفة زرعتها الميليشيا الانقلابية غربى البلاد الجيش اليمنى
أ ش أ
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فككت قوات الجيش اليمني، اليوم،الإثنين، عبوات ناسفة زرعتها مليشيا الحوثي الانقلابية ، جنوبي محافظة "الحديدة" ، غربي البلاد.

 

وذكر الموقع الرسمى "ستمبرنت" التابع للجيش - أن مليشيا الحوثي كانت قد زرعت تلك العبوات في المزارع والأحياء السكنية ، بمديرية الدريهمي جنوبي المحافظة ، قبل طردها منها .

 

يأتي هذا فيما تواصل قوات الجيش الالتزام بمضامين الهدنة الإنسانية المعلنة عقب اتفاق "استكهولم " تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية والعسكرية في اتاحة الفرصة الكافية لإحلال السلام ، وفق المرجعيات المتفق عليها.

 


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