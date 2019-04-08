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الجامعة المصرية الصينية تعقد أول مؤتمر للطب الصينى والطب الوظائفى فى مصر

الإثنين، 08 أبريل 2019 03:50 م
الجامعة المصرية الصينية تعقد أول مؤتمر للطب الصينى والطب الوظائفى فى مصر الدكتور أشرف الشيحى رئيس الجامعة المصرية الصينية
تقرير خاص
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أعلنت الجامعة المصرية الصينية عن إقامتها للمؤتمر الأول للطب الصيني والطب الوظائفي بمركز المنارة للمؤتمرات والمعارض الدولية، حيث تقام فعالياته على مدار يومي 14 و15 من شهر إبريل الجاري وذلك بالتعاون مع جامعة شنغهاي جياوتونج، بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور أشرف الشيحى رئيس الجامعة المصرية الصينية ولفيف من الأطباء والمتخصصين إلى جانب طلاب الجامعة. 
 
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ويأتي هذا المؤتمر على خلفية مذكرة التفاهم التي تم توقيعها مع الجانب الصيني ووفد الجامعة المصرية الصينية برئاسة الدكتور سامي عبد الصمد ناصف عميد كلية العلاج الطبيعى، حيث تضمنت المذكرة عقد شراكة مع كلية العلاج الطبيعي وكليات الطب الصيني، هذا بالإضافة إلى عقد عدد من برامج التبادل الطلابي بين الجانبين، وإقامة برامج وأنشطة للبحث العلمي والابتكار. 
 
وصرح الدكتور أشرف الشيحي رئيس الجامعة المصرية الصينية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي السابق: "يعد هذا المؤتمر أولى ثمار التعاون المشترك والوثيق مع الجانب الصيني، حيث نهدف إلى أن يصبح منصة مستدامة لتبادل الخبرات العلمية في مجال الطب الوظائفي والطب الصيني بوجه عام. كما يأتي هذا المؤتمر في إطار اهتمام الجامعة بتعزيز قدراتها العلمية من خلال دعم سلسلة الأنشطة العلمية في الجامعة التي تهدف إلى استقدام العلماء إلى الجامعة في مصر والاستفادة من أحدث ما توصلت له التكنولوجيا في مجال الطب الحديث." 
 
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ويتم في جلسة المؤتمر الافتتاحية توقيع اتفاقية التعاون بين الجامعة المصرية الصينية و جامعة شنغهاي جياوتونج الصينية وذلك في مجالات عديدة مثل التبادل الطلابي وتبادل ورفع كفاءة أعضاء هيئة التدريس والأبحاث العلمية المشتركة و دعم برنامج تدريبي مستمر لطلاب كلية العلاج الطبيعي في الجامعة المصرية الصينية في الطب الصيني و الطب الوظائفي.
 
هذا وتستضيف الفعالية عددًا من المتحدثين الدوليين مثل الدكتور باو يونج، بروفيسور ومشرف برنامج الدكتوراه في معهد صناعة الصحة الوطني بجامعة جياو تونج بشنغهاي، ورئيس اتحاد الصحة العالمية، ونائب رئيس جامعة أورلاندو، والدكتورة هيو كيرجبنج مدير قسم الطب الصيني التقليدي بمستشفي شنغهاي السادس. كما يستقبل المؤتمر محمد خليل رئيس مؤسسة الصين-المغرب للصداقة والتبادل، وقاسم طفيلي رئيس مؤسسة التعاون والتطوير العربي الصيني و جميل هضيب، نائب رئيس المؤسسة. 

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أشرف الشيحى

الجامعة المصرية الصينية




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