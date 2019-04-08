أدانت وزارة خارجية مملكة البحرين، بشدة الهجوم الذي استهدف مركز الضبط الأمني في طريق أبو حدرية بالمملكة العربية السعودية، مشددة على أن البحرين تقف صفًا واحدًا مع المملكة العربية السعودية في محاربة كل أشكال العنف والتطرف والإرهاب.
ونقلت وكالة الأنباء البحرانية اليوم الأحد، عن وزارة الخارجية، الإشادة بجهود قوات الأمن في المملكة العربية السعودية في مواجهة مختلف الأعمال الإجرامية والإرهابية، مؤكدة تضامن مملكة البحرين مع المملكة العربية السعودية الشقيقة في كل ما تتخذه من إجراءات وما تنتهجه من سياسات لردع كل من يستهدف أمنها واستقرارها.
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