ونقلت وكالة الأنباء البحرانية اليوم الأحد، عن وزارة الخارجية، الإشادة بجهود قوات الأمن في المملكة العربية السعودية في مواجهة مختلف الأعمال الإجرامية والإرهابية، مؤكدة تضامن مملكة البحرين مع المملكة العربية السعودية الشقيقة في كل ما تتخذه من إجراءات وما تنتهجه من سياسات لردع كل من يستهدف أمنها واستقرارها.