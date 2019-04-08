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الاحتلال يعتقل 16 فلسطينيا من الضفة الغربية.. ويستهدف الصيادين بغزة

الإثنين، 08 أبريل 2019 11:24 ص
الاحتلال يعتقل 16 فلسطينيا من الضفة الغربية.. ويستهدف الصيادين بغزة قوات الاحتلال ـ صورة أرشيفية
رام الله (أ ش أ)
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شن الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، حملة اعتقالات واسعة طالت 16 مواطنا فلسطينيا فى الضفة الغربية، واستهدف مراكب الصيادين فى بحر منطقة السودانية شمال غرب مدينة غزة، فيما أصيب شاب بجروح طفيفة فى رأسه عقب هجوم مستوطنين على قرية جيبيا قرب رام الله.

وصرحت مصادر فلسطينية بأن قوات الاحتلال الإسرائيلى اعتقلت 4 مواطنين من محافظة رام الله بعد أن داهمت منازلهم، كما اعتقلت 4 آخرين من مدينة البيرة وبلدتى النبى صالح وسلواد، مشيرة إلى أنه فى شمال الضفة، اعتقلت قوات الاحتلال مواطنين اثنين من كل من طولكرم وقلقيلية وجنين بعد أن داهمت منازلهم.. لافتة إلى إصابة عشرات المواطنين فى مخيم جنين بحالات اختناق جراء استنشاقهم الغاز المسيل للدموع، عقب اقتحام المخيم.

أما فى جنوب الضفة، فاعتقلت قوات الاحتلال 6 مواطنين من محافظة الخليل بعد أن داهمت عدة أحياء، ونصبت حواجزها العسكرية على مداخل بلدتى سعير وحلحول وعلى مدخل مخيم الفوار، وعملت على إيقاف المركبات وتفتيشها والتدقيق فى بطاقات المواطنين ما تسبب فى إعاقة مرورهم.

وفى قطاع غزة، هاجمت زوارق بحرية الاحتلال الإسرائيلى مراكب الصيادين بنيران رشاشاتها وخراطيم المياه فى بحر منطقة السودانية شمال غرب مدينة غزة.

وفى السياق ذاته، توغلت عدة آليات عسكرية إسرائيلية فى أراضى المواطنين الحدودية شمال غرب بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة، وسط إطلاق نار متقطع.. وأوضحت المصادر أن 6 آليات عسكرية إسرائيلية تضم 3 دبابات و3 جرافات توغلت لعشرات الأمتار فى أراضى المواطنين شمال غرب بيت لاهيا وقامت بأعمال تجريف ووضعت سواتر ترابية وسط إطلاق نار متقطع فى المكان المستهدف.

 


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