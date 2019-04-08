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الإندبندنت: قادة اليمين المتطرف يوحدون صفهم قبل انتخابات البرلمان الأوروبى

الإثنين، 08 أبريل 2019 02:59 م
الإندبندنت: قادة اليمين المتطرف يوحدون صفهم قبل انتخابات البرلمان الأوروبى نائب رئيس الوزراء الإيطالى ماتيو سالفينى
كتبت رباب فتحى
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ألقت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية الضوء على سعى قادة اليمين المتطرف فى دول أوروبية مختلفة توحيد صفهم قبل انتخابات البرلمان الأوروبى فى 26 مايو المقبل، وقالت إن جهود التعاون بدأت بالفعل، فنائب رئيس الوزراء الإيطالي ماتيو سالفيني يتواصل دائما مع زعيمة اليمين المتطرف الفرنسية مارين لوبان ويقوم بنشر صور شخصية مع السياسي النمساوي اليميني المتطرف هاينز كريستيان ستراش.
 
وأوضحت الصحيفة أنه يتم عرض وجه زعيم حزب الرابطة اليمينية المتطرفة في إيطاليا على شاشات كبيرة في التجمعات اليمينية من براج، التشيك إلى صوفيا، بلغاريا، حيث يحاول سالفيني البناء على نجاحه الخاص والاستفادة من شعور الناخبين بالضجر حيال الأحزاب الرئيسية، وذلك من خلال تعزيز الجسور مع الأحزاب اليمينية الأخرى قبل انتخابات البرلمان الأوروبى، الذى يعد المجلس التشريعي للاتحاد الأوروبي.
 
وأوضحت الصحيفة أن الساسة الأوروبيين المتشككون يأملون في تشكيل تحالف معارضة به مقاعد كافية لمنع أو تعطيل التشريعات في البرلمان الأوروبي.
 

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