video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الإثنين، 08 أبريل 2019 01:39 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

الإندبندنت: حرب أهلية بين "المحافظين" بعد اتهامات لماى بالاستسلام لمطالب المعارضة

الإثنين، 08 أبريل 2019 01:24 م
الإندبندنت: حرب أهلية بين "المحافظين" بعد اتهامات لماى بالاستسلام لمطالب المعارضة تيريزا ماى وجيريمى كوربين
كتبت رباب فتحى
إضافة تعليق
قالت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية، إن "حربا أهلية" نشبت بين أعضاء حزب المحافظين بعد محادثات رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماى، وزعيم المعارضة، جيريمى كوربين، حيث حذر النواب زعيمة الحزب من "الاستسلام" لحزب العمال بعد إشارة وزير كبير إلى أن ماى تخطط للإذعان للمطالب المتعلقة بالاتحاد الجمركى. 
 
وامتدت انقسامات المحافظين إلى العلن عندما أشار المحامى العام روبرت باكلاند، إلى أن رئيسة الوزراء يمكن أن تقدم تنازلات بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى أكثر ليونة - مما أدى إلى رد فعل عنيف من المتشككين فى جدوى الاتحاد الأوروبى والمنادين بالخروج من التكتل.
 
ويأتى ذلك فى الوقت الذى دخلت فيه المحادثات الأخيرة بين ماى وحزب العمال أسبوعها الثانى، حيث تسعى رئيسة الوزراء إلى الخروج بخطة قبل قمة الاتحاد الأوروبى الحاسمة يوم الأربعاء.
 
وأوضحت الصحيفة أن تيريزا ماى، ستقوم بجولة مكوكية إلى مجموعة من العواصم الأوروبية فى محاولة لتأمين المزيد من الوقت لإبرام صفقة انسحاب مناسبة.
 
وستلتقى رئيسة الوزراء كلا من المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، والرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، الذى اتخذ موقفا متفائلا أكثر مع المملكة المتحدة بشأن بريكست.
 
وألغت ماى اجتماع حكومتها الأسبوعى يوم الثلاثاء، ومن المتوقع أيضا أن تعقد سلسلة من المكالمات مع القادة الآخرين.
 
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

وزير الخارجية الفرنسى: حان الوقت لانهاء الوضع المعقد حول بريكست

قريبا كارت أحمر لتيريزا ماى .. "المحافظين" يهددون بالإطاحة برئيسة الوزراء ما لم تتوصل إلى "بريكست" قبل انتخابات البرلمان الأوروبى ..غضب حيال إمكانية مشاركة لندن فى استحقاق أوروبى بعد 3 سنوات من محاولات الخروج

تيريز ماى

اخبار العالم

بريكست

رئيسة وزراء بريطانيا

الخروج من الاتحاد الاوروبى

جيريمى كوربين




لا تفوتك
السكة الحديد: استلام أول نموذج من العربات الروسية الجديدة لاختباره خلال 5 أشهر

السكة الحديد: استلام أول نموذج من العربات الروسية الجديدة لاختباره خلال 5 أشهر

وزير الأوقاف: مايسمى بـ الاتحاد العالمى لعلماء المسلمين بوق إرهابى مأجور

وزير الأوقاف: مايسمى بـ الاتحاد العالمى لعلماء المسلمين بوق إرهابى مأجور

صور.. الجالية المصرية بأمريكا تعزف سيمفونية فى حب مصر.. الأغانى الوطنية تشعل حماس المصريين فى ندوة تعديلات الدستور بواشنطن.. كرم جبر: التعديلات تواكب النهضة.. ومارجريت عازر: عهد السيسى هو العصر الذهبى للمرأة

صور.. الجالية المصرية بأمريكا تعزف سيمفونية فى حب مصر.. الأغانى الوطنية تشعل حماس المصريين فى ندوة تعديلات الدستور بواشنطن.. كرم جبر: التعديلات تواكب النهضة.. ومارجريت عازر: عهد السيسى هو العصر الذهبى للمرأة

قبل 75 يوما من انطلاق الكان .. 6 أسباب تجعل فوز الفراعنة بالكأس ممكنة ..و جود صلاح ثالث أفضل لاعب فى العالم.. الفوز بأخر بطولتين بمصر.. الدعم الجماهيري.. اشتعال المنافسة فى الدوري.. اختفاء الفريق الذى لا يقهر

قبل 75 يوما من انطلاق الكان .. 6 أسباب تجعل فوز الفراعنة بالكأس ممكنة ..و جود صلاح ثالث أفضل لاعب فى العالم.. الفوز بأخر بطولتين بمصر.. الدعم الجماهيري.. اشتعال المنافسة فى الدوري.. اختفاء الفريق الذى لا يقهر

تشيلسي يسعى لاقتحام المربع الذهبي فى الدوري الإنجليزي ضد وست هام

تشيلسي يسعى لاقتحام المربع الذهبي فى الدوري الإنجليزي ضد وست هام

لو بتحضرى لسفرية شم النسيم.. تعرفى على أحدث أشكال المايوهات فى 2019

لو بتحضرى لسفرية شم النسيم.. تعرفى على أحدث أشكال المايوهات فى 2019

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة