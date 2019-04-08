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الإثنين، 08 أبريل 2019 07:51 م
خالد صلاح
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اصابة نائب مأمور مركز ديرمواس بالمنيا وضابط فى انقلاب سيارة شرطة

الإثنين، 08 أبريل 2019 07:00 م
اصابة نائب مأمور مركز ديرمواس بالمنيا وضابط فى انقلاب سيارة شرطة حادث تصادم
فريق المحافظات
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أصيب نائب مأمور مركز شرطة ديرمواس بمحافظ المنيا ، وضابط مباحث بوحدة مباحث مركز ملوى جنوب محافظة المنيا، وذلك أثر انقلاب سيارة شرطة عند مدخل قرية بني حافظ التابعة لمركز ملوى.

 تلقي اللواء مجدي عامر، مدير أمن المنيا أخطارا من اللواء مجدي سالم مدير المباحث الجنائية بإنقلاب سيارة رقم 1582 شرطة مركز ملوى، قيادة خفير شرطة " مصطفى سعيد عبد الحكيم 38 سنه" مصاب بكدمات بفروة الرأس وسحجات ، وبإنتقال قوات الأمن برئاسه المقدم علاء جلال ،   رئيس مباحث المركز تبين إصابة كلآ من الرائد " محمد عادل عبد الحافظ" نائب مأمور مركز ديرمواس، ومصاب بكدمة بفروة الرأس  والنقيب "محمد حسن خليفه" معاون مباحث بمركز شرطة ملوى، ومصاب بكدمه في فروة الراس وأخرى باليد اليمني ، فى طريق  عودتهم من خدمة دير ابو فانا بمركز ملوى، وبسؤال خفير الشرطة ، قرر أن  سبب الحادث اختلال عجلة القيادة مما أدى إلى انقلابها وتحرر المحضر اللازم عن الواقعة برقم 5412 جنح مركز شرطة ملوى، وتولت النيابة التحقيق .

 


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