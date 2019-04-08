إغلاق لجان الاقتراع بجولة الإعادة فى "تكميلية النواب" بأشمون.. وبدء الفرز

كتب إبراهيم قاسم - هدى أبو بكر

أغلقت اللجان الانتخابية منذ قليل أبوابها فى اليوم الثانى والأخير بجولة الإعادة فى الانتخابات التكميلية لمجلس النواب، بدائرة أشمون بالمنوفية ، وبدأت على الفور اللجان الفرعية فى عمليات فرز الأصوات ، لترسل بعدها محاضر الفرز للجنة العامة بالمحافظة.

وانتهت فى التاسعة مساء اليوم الاثنين العملية الانتخابية بدائرة أشمون بالمنوفية ، والتى كانت تجرى بين كل من المرشح أحمد الخشن، والذى حصل فى الجولة الأولى على 26 ألفا و795 صوتا، والمرشح حاتم مجلع وحصل على 11 ألفل و93 صوتا.

وأكد المستشار محمود الشريف نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات والمتحدث باسمها لـ "اليوم السابع"، ان العملية الانتخابية على مدار اليومين أمس واليوم كانت منتظمة ولم تتلقى الهيئة أى شكاوى تعطل سير عملها، مشيرا إلى ان اللجنة العامة بالمحافظة سترسل النتائج للهيئة خلال الساعات القليلة القادمة، لتقوم الهيئة بدورها بجمع نتائج الخارج على انتخابات الداخل وإعلانها رسميا.

وبلغ عدد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم فى الجولة الأولى، 93 ألف و675 ناخب بنسبة 19,15 فى المائة، وبلغت عدد الأصوات الصحيحة 91ألف و47 صوت بنسبة 97,20 فى المائة، وعدد لأصوات الباطلة 2628 صوت 2,8 فى المائة.

ويبلغ عدد من لهم حق التصويت بدائرة أشمون بالمنوفية 488 ألف و955 ناخب، فيما يبلغ عدد اللجان الفرعية 185 لجنة وتضم الدائرة لجنة عامة واحدة، ويبلغ عدد القضاة المشرفين على الانتخابات بالدائرة 210 قضاة موزعين على اللجان الفرعية واللجنة العامة، فيما يبلغ عدد الموظفين المشرفين 771 موظفا.