إسرائيل تسجن فرنسيا 7 سنوات لتهريبه بنادق للفلسطينيين

رويترز

أصدرت محكمة إسرائيلية حكما بالسجن 7 سنوات على مواطن فرنسى اليوم الاثنين فى إطار اتفاق اعترف خلاله باستخدام سيارة دبلوماسية لمساعدة مهربى البنادق الفلسطينيين مقابل الحصول على حكم أخف.

وألقى القبض على رومان فرانك، الموظف السابق بالقنصلية الفرنسية فى القدس، العام الماضى ووجه له الادعاء الإسرائيلى اتهامات بالحصول على 7600 دولار لنقله الأسلحة المحظورة بين قطاع غزة الذى تحكمه حركة المقاومة الفلسطينية (حماس) والضفة الغربية المحتلة.

ولم تُوجه إليه اتهامات بالتواطؤ فى أعمال الإرهاب مما جنبه احتمال معاقبته بحكم أشد. وألقى القبض فى هذه القضية أيضا على فلسطينى من القدس الشرقية.

وقالت محكمة بئر السبع الجزئية إن فرانك، الذين كان عمره 23 عاما عند إدانته، سيقضي سبع سنوات في السجن منها الفترة التي قضاها بالفعل. وصدر ضده أيضا حكم بالسجن 18 شهرا مع إيقاف التنفيذ ودفع غرامة قدرها 30 ألف شيقل (7420 يورو). ورفض متحدث باسم السفارة الفرنسية التعليق على الحكم.