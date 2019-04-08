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إخلاء سبيل مالك عقار بولاق المنهار بكفالة 50 ألف جنيه

الإثنين، 08 أبريل 2019 12:18 م
إخلاء سبيل مالك عقار بولاق المنهار بكفالة 50 ألف جنيه انهيار عقار-أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى
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قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنح بولاق الدكرور، إخلاء سبيل مالك عقار تعرض للانهيار بمنطقة بولاق الدكرور بكفالة مالية قدرها 50 ألف جنيه.
 
كشفت التحقيقات، أن عقار صادر له قرار "تنكيس" ومكون من 4 طوابق ملك "س.ح"، تعرض للانهيار مما تسبب بأضرار لـ4 عقارات مجاورة فى الشرفات والمحلات بالطوابق الأرضية، وتبين عدم التزام مالكه بتنفيذ القرارات الصادرة من الجهات المختصة.
 
كانت غرفة عمليات نجدة الجيزةٍ، تلقت إخطارا بإنهيار عقار فى بولاق الدكرور، وتم الدفع بـ3 سيارات ورجال إنقاذ برى لمكان الواقعة، وتم فرض كردون أمنى، حتى تم الانتهاء من عمليات رفع الركام بواسطة معدات حى بولاق.
 
 
 

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