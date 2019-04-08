إحالة أوراق ربة منزل وابنيها لاتهامهم بقتل سائق فى العمرانية للمفتى

كتب ــ سليم على

قضت الدائرة التاسعة، بمحكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمجمع محاكم جنوب القاهرة، اليوم الاثنين، برئاسة المستشار أحمد عبد العزيز قتلان ، بإحالة أوراق ربة منزل وابنيها وآخر، إلى فضيلة مفتى الجمهورية، لاتهامهم بقتل سائق تاكسى فى منطقة العمرانية.

تعقد الجلسة بعضوية المستشارين جمال عدلى أبو حليقة، ومختار العشماوى، وسكرتارية محمود إسماعيل، وسعيد برغش.

وكانت نيابة الجيزة الكلية أحالت الشقيقين "م.ع" و"ك.ع" ووالدتهما "ا.ا"، وكل من "م.ح" و"ع.ح"، إلى محكمة الجنايات لاتهامهم فى القضية رقم 3173 جنايات العمرانية، لسنة 2014 بالاشتراك مع آخرين مجهولين فى قتل العامل"ع.ع" عمدًا مع سبق الإصرار يوم 1 مارس 2014، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتله وأعدوا أسلحة نارية "بنادق آلية"، وتوجهوا إلى حيث أيقنوا تواجده وما إن ظفروا به حتى أطلق الأول والثانى عياران ناريان فأحدثا إصابته التى أودت بحياته، حال حث المتهمة الثالثة لهما على قتله وتواجد المتهمين الرابع والخامس فى مسرح الأحداث للشد من أزرهما ومنع الأهالى من الدفاع عن الضحية.

وكشفت تحريات رجال مباحث العمرانية، عن خلافات سابقة بين المجنى عليه وشقيق المتهمين الأول والثانى ونجل المتهمة الثالثة، والتى تحرر بها محاضر سابقة فى 2012، كما كشفت عن وفاة شقيق المتهمين الأول والثانى ونجل المتهمة الثالثة فى السجن أثناء قضاء العقوبة، ما دفع الشقيقان ووالدتهما للانتقام.