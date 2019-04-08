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الإثنين، 08 أبريل 2019 10:57 م
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أعمال رصف وإنارة بالإسكندرية استعدادًا لكأس الأمم الأفريقية

الإثنين، 08 أبريل 2019 10:00 م
أعمال رصف وإنارة بالإسكندرية استعدادًا لكأس الأمم الأفريقية رصف وإنارة استعدادا لكأس الأمم الأفريقية
الإسكندرية - جاكلين منير
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واصلت الأجهزة التنفيذية بالإسكندرية، أعمال رصف الشوارع المحيطة باستاد الإسكندرية، حيث يتم رصف مدخل الإسكندرية الصحراوى وكذلك جميع المحاور المؤدية لاستاد الإسكندرية، تمهيدا لأعمال التطوير والرصف ورفع الكفاءة، استعدادا لبطولة كأس الأمم الإفريقية.


وجاء ذلك بمتابعة إدارة الطرق بحى وسط، تحت إشراف محمد سعد سكرتير عام الحى، والمهندسة منى أحمد مدير إدارة الطرق، المهندسة غادة عبد الكريم، والمهندس ياسر غريب مسئولا مديرية الطرق والنقل

من جهة أخرى يواصل الحى أعمال رفع كفاءه الاضاءة العامة بالشوارع والمحاور المحيطة باستاد الإسكندرية، عن طريق تدعميها ب عدد 40 عامود إضاءة، و150 كشاف ليد، بالتنسيق مع الإدارة العامة للمشروعات والورش، وشركة كهرباء الإسكندرية.

وذلك فى إطار توجيهات محافظ الإسكندرية بسرعة الإنتهاء من تنفيذ أعمال رفع كفاءة الطرق بمدخل الإسكندرية ومحيط الاستاد، استعدادا لاستضافة بطولة كأس الأمم الأفريقية، وللمساهمة فى تحقيق الأمن والسلامة والسيولة المرورية، وتسهيل حركة النقل والمواصلات، ورفع المعاناه عن المواطنين.

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