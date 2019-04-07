76%من القراء يستبعدون نجاح الأوقاف فى الرقابة على مساجد الأضرحة والنذور

فى استطلاع للراى طرحه "اليوم السابع" على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تتوقع نجاح خطة الأوقاف فى الرقابة على مساجد الأضرحة والنذور فى المحافظات، استبعد غالبية القراء نجاح خطة الأوقاف فى الرقابة على مساجد الأضرحة والنذور فى المحافظات.

واستبعد 76% من القراء نجاح خطة الأوقاف فى الرقابة على مساجد الأضرحة والنذور فى المحافظات، بينما توقع 20% من القراء نجاح خطة الأوقاف فى الرقابة على مساجد الأضرحة والنذور فى المحافظات، فى الوقت الذى أعرب فيه 4% من القراء عن عدم معرفتهم بموضوع الاستطلاع.