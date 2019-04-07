وصول جثمان الفنان إسماعيل محمود لمسجد القبارى ومحمود حميده يودعه

الإسكندرية أسماء على بدر

وصل منذ قليل جثمان الفنان إسماعيل محمود الى مسجد القبارى غرب الإسكندرية، للصلاة عليه ورافقه الفنان محمود حميدة وأسرته وأشقاؤه.

وشهد محيط المسجد حضور عدد من المحبين للفنان الراحل، وحضور أسرته ومعارفه، وسط حالة من الحزن الكبير على الوجوه، وترديد الأدعية وقراءة القرآن الكريم.

يذكر أن الفنان إسماعيل محمود توفى صباح اليوم عن عمر يناهز 69 عاما بعد مروره بأزمة صحية فى منزله.

الفنان إسماعيل محمود من مواليد عام 1950 بمحافظة الإسكندرية، ودرس القانون، والتحق بعدها بمعهد الفنون المسرحية، وقدم عددًا من الأدوار الصغيرة في بداية مسيرته الفنية.

ومن أبرز الأعمال التي شارك فيها الراحل مسلسل "ليالى الحلمية" و"أم كلثوم" و"زيزينيا".

ومن برز أدواره مشاركته في مسلسل "العصيان"، وكان آخر أعماله مشاركته في الجزء الثاني من مسلسل "الجماعة".