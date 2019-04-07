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وزير الزراعة يفتتح المركز الإقليمى للأغذية ويتفقد المشروعات التنموية بأسيوط

الأحد، 07 أبريل 2019 01:00 ص
وزير الزراعة يفتتح المركز الإقليمى للأغذية ويتفقد المشروعات التنموية بأسيوط وزير الزراعة
أسيوط ـ محمود عجمى
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يزور الدكتور عزالدين أبو ستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، محافظة أسيوط، اليوم الأحد، لافتتاح المركز الإقليمى للأغذية والأعلاف بمقر مديرية الزراعة، كما يتفقد عددًا من المشروعات التنموية الزراعية، برفقة اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط والمهندس إبراهيم سرور وكيل وزارة الزراعة.

ومن المقرر أن يشمل جدول زيارة وزير الزراعة تفقد بعض مزارع الثروة الحيوانية وبعض صوامع تخزين الأقماح ومحطة التقاوى بقرية بنى غالب وبعض زراعات القمح بأسيوط، استعدادا لموسم الحصاد، كما يتفقد مشروع الرى الحقلى بقرية عرب مطير، ومن المقرر أيضا أن يعقد وزير الزراعة عددا من اللقاءات مع محافظ أسيوط اللواء جمال نور الدين والعاملين بالمديرية وكذلك يلتقى المزارعين للتعرف على مشكلاتهم.


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