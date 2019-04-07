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وزير الزراعة ومحافظ أسيوط يفتتحان المركز الإقليمي للأغذية والأعلاف

الأحد، 07 أبريل 2019 05:42 م
وزير الزراعة ومحافظ أسيوط يفتتحان المركز الإقليمي للأغذية والأعلاف
أسيوط ـ محمود عجمي
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افتتح الدكتور عز الدين أبوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء جمال نورالدين محافظ أسيوط، فرع المركز اإقليمي للأغذية والأعلاف التابع لمركز البحوث الزراعية، بمحافظة أسيوط، وذلك بمقر مديرية الزراعة بالمحافظة. 
 
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وقال وزير الزراعة إن ذلك يأتي تماشيا مع توجيهات القيادة السياسية، بإزالة المعوقات والتيسير من الإجراءات لدفع عملية التنمية، خاصة بمنطقة الصعيد وجنوب الوادي. 
 
وأشار أبو ستيت إلي أن الفرع الجديد للمركز يسهل من الإجراءات المتبعة في مصانع الأعلاف، والذين اعتادوا إجراء فحص وتحليل عينات من إنتاجهم بالمركز الإقليمي للأغذية والأعلاف بمركز البحوث الزراعية في الجيزة للتأكد من جودته ومطابقته للمواصفات، كما يضمن سرعة تحليل العينات من الخامات الأولية المستخدمة في إنتاج الأعلاف، لافتا إلي أن ذلك يضمن سرعة الانجاز وتوفير الوقت والجهد للعملاء. 
 
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وتفقد وزير الزراعة ومحافظ أسيوط المنشآت والأجهزة الملحقة بمديريتي الزراعة والطب البيطري، وحدة التلقيح الصناعي، ومشروع كارت الفلاح الذكي، فضلا عن بوابة الشكاوى الحكومية، ومشروع دعم القدرات التسويقية لصغار المزارعين بالريف. 
 
وشملت الزيارة تفقد فرع معهد بحوث صحة الحيوان بأسيوط، والذي يعد أحد أهم المعامل الفرعية للمعهد الرئيسي على مستوى جنوب مصر والحاصل على الاعتماد والجودة الدولي للمواصفات القياسية 17025 لفحص الأغذية.
 
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ورافق وزير الزراعة خلال زيارته إلي محافظة أسيوط: الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية، والدكتور السعيد حماد رئيس محلس إدارة الجهاز التنفيذي لمشروعات تحسين الأراضي، والمهندس إبراهيم سرور وكيل وزارة الزراعة بأسيوط، الدكتور جمال سرحان رئيس الإدارة المركزية للمحطات، الدكتور ممتاز شاهين مدير معهد بحوث الصحة الحيوانية، الدكتور علاء خليل مدير معهد بحوث المحاصيل الحقلية، والدكتور هشام مسعد مدير معهد بحوث القطن، والدكتور أشرف هاشم مدير المركز الإقليمي للأغذية والأعلاف، الدكتور أيمن عبد العال رئيس قطاع الإنتاج، الدكتور حاتم إبراهيم رئيس الإدارة المركزية لإنتاج التقاوي، الدكتور ماهر المغربي مدير مشروع المزارع المصرية، والدكتور صلاح عبد المجيد رئيس قسم القمح.

 
 

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