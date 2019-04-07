وزير الزراعة من أسيوط: تنسيق حكومى للتيسير على المزارعين خلال موسم توريد القمح

أسيوط - محمود عجمى

أكد الدكتور عز الدين أبوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن هناك تنسيقا بين وزارتى الزراعة والتموين وأجهزة الحكم المحلى، خلال عمليات توريد القمح من المزارعين وتوريده للصوامع، لضمان التيسير على المزارعين وحصولهم على مستحقاتهم.

وجاء ذلك خلال تفقده واللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط، موقع صوامع تخزين الأقماح، التابعة للشركة القابضة للتخزين والصوامع، بمنطقة عرب العوامر بمركز أبنوب.

وأشاد وزير الزراعة بالنظام المتكامل للعمل بالموقع، بدءا من استقبال السيارات، مرورا بعمليات التفريغ، والتطهير، وعملية تحليل العينات، والتى تتم بمنتهى الدقة، حتى يحصل المزارع على حقه طبقا لدرجة نقاوة المحصول والأسعار التى تم الإعلان عنها.

وناشد أبو ستيت المزارعين، بالاهتمام بعملية الحصاد والدراس لضمان نقاوة المحصول، والحصول على أعلى عائد نظير التوريد، لافتاً إلى أن التنسيق بين الوزارات والهيئات المعنية يضمن حصول المزارع على مستحقاته خلال 48 ساعة على الأكثر.























