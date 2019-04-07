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وزير التموين يضع حجر الأساس لمشروع الصوب الزراعية بالوادى الجديد

الأحد، 07 أبريل 2019 10:54 ص
وزير التموين يضع حجر الأساس لمشروع الصوب الزراعية بالوادى الجديد وزير التموين يضع حجر الاساس
كتب مدحت وهبة وماهر أبو النور
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وضع الدكتور على المصيلحى ورير التموبن والتجارة الداخلية، يرافقة كل من  اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، واللواء شريف الباسيلى رئيس الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين حجر أساس مشروع الصوب الزراعية الخاص بزراعة الخضر والفاكهة بالوادى الجديد.
 
جاء ذلك على هامش جولة  تفقدية  للوزير، على إحدى صوامع تخزين الأقماح التابعة للشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، كما سيقوم الوزير بجولة على الأسواق وزيارة إحدى فروع الشركة المصرية لتجارة الجملة، للتأكد من توافر السلع الغذائية، ومعرض للسلع الغذائية وبيع اللحوم، ومجمع تمور.
 
 
 
 

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