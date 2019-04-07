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وزير الإنتاج الحربى: مصر تمتلك خبراء وعلماء يحتاجون لفرص حقيقية

الأحد، 07 أبريل 2019 12:39 م
وزير الإنتاج الحربى: مصر تمتلك خبراء وعلماء يحتاجون لفرص حقيقية اللواء الدكتور محمد العصار وزير اﻹنتاج الحربى خلال المؤتمر
كتب محمود راغب
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قال اللواء الدكتور محمد العصار، وزير اﻹنتاج الحربى، إن المرحلة الحالية تمثل نقطة فارقة فى تاريخ مصر، مشيرا إلى امتلاك مصر خبراء وعلماء كبار، والشعب المصرى مليئ بالكثير الذين يحتاجون إلى فرصة حقيقية.

جاء ذلك خلال كلمته فى مؤتمر إطلاق مؤسسة مصر تستطيع، الذى تنظمه وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، بمشاركة 3 وزارء ، مشيرا إلى استغلال وزارة اﻹنتاج الحربى لعلماء مصر بالخارج للحصول على تكنولوجيات حديثة من الخارج وتوطينها فى المؤسسات المصرية للخروج بمنتجات عالية الجودة، توفر الاستيراد وتحقق التقدم للوطن.

ولفت إلى أن وزارة الإنتاج الحربى، شاركت فى الـ 4 مؤتمرات لمصر تستطيع، ووجدت الوزارة فى هذه المؤتمرات خبراء مصريين تم الاستعانة بهم ومنهم الدكتور محمد محمود فى مشروع الحاسوب، والدكتورة هدى المراغي، والدكتور عبد الحليم عمر فى مشروع "هراس".

وأشار العصار إلى أن طموحات مصرنا كثيرة ونحتاج للتطوير بشكل مؤسسى ومنهجى من خلال التعاون مع علماء المصريين بالخارج، لافتا إلى أننا على اتصالات دائمة مع العلماء بالخارج لتقديم المساعدة والمشورة فى مجالات الصناعة وغيرها.

وأوضح أن مؤسسة مصر تستطيع، واقع تحتاجه مصر، ووزارة اﻹنتاج الحربى تفتح زراعيها وكافة إمكانياتها للتعاون مع المؤسسة وعلماؤها، مختتما كلمته بقوله "معا مصر تستطيع".


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