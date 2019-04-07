video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأحد، 07 أبريل 2019 08:40 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

وزير الإعلام الباكستانى: نبذل مساع جادة لإحياء الاقتصاد الوطنى

الأحد، 07 أبريل 2019 07:04 ص
وزير الإعلام الباكستانى: نبذل مساع جادة لإحياء الاقتصاد الوطنى باكستان
أ ش أ
إضافة تعليق

أكد وزير الإعلام والإذاعة الباكستاني فواد حسين شودري أمس،السبت، أن حكومة حزب الإنصاف تبذل مساعيها الجادة لإحياء الاقتصاد الوطني.

 

وقال شودري - في تصريح أوردته وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية - إن الحكومة تعمل على مشاريع التنمية لرفاهية الشعب في البلاد، موضحًا أن حكومة حزب الإنصاف ستكمل مدة حكمها الدستوري.

 

وأضاف أن الحكومة تعمل على السياسات الاقتصادية لجذب المستثمرين الأجانب، لافتا إلى أن البلاد ستستمر في مواصلة عملية المحاسبة الجارية في البلاد دون أي تمييز، كما أنها عازمة على استئصال ظاهرة الفساد من البلاد.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

باكستان: لن نسمح لأى جماعة إرهابية بالعمل على أراضينا

"الخارجية الأفغانية":سفيرنا في باكستان سيعود بعد توضيح تصريحات عمران خان

باكستان والسعودية تتفقان على تشكيل مجموعة عمل لتعزيز التعاون الثقافي

باكستان تعلن إطلاق سراح 360 صيادا هنديا

باكستان

اسلام اباد

الاقتصاد الباكستانى




لا تفوتك
نكسة الـ 5 تدمر عرش الأهلى فى أفريقيا.. هزيمة مذلة للقلعة الحمراء على يد صن داونز.. أصحاب الأرض يسيطرون على اللقاء.. تغييرات لاسارتى تفشل فى التعويض.. وونجوم جنوب أفريقيا يحافظون على سجل خال من الهزائم 22 شهرا

نكسة الـ 5 تدمر عرش الأهلى فى أفريقيا.. هزيمة مذلة للقلعة الحمراء على يد صن داونز.. أصحاب الأرض يسيطرون على اللقاء.. تغييرات لاسارتى تفشل فى التعويض.. وونجوم جنوب أفريقيا يحافظون على سجل خال من الهزائم 22 شهرا

"هنا الـBBC.. هنا التحريض على تفتيت البلدان".. فضيحة مخطط الإذاعة البريطانية تكشفه تغطية أحداث الجزائر.. القناة الممولة بالضرائب تحولت لأداة إعلامية للتحريض على العنف وإسقاط الجزائر والوقيعة بين الجيش والشعب

"هنا الـBBC.. هنا التحريض على تفتيت البلدان".. فضيحة مخطط الإذاعة البريطانية تكشفه تغطية أحداث الجزائر.. القناة الممولة بالضرائب تحولت لأداة إعلامية للتحريض على العنف وإسقاط الجزائر والوقيعة بين الجيش والشعب

محمد صلاح .. رسائل حب من المصريين للفرعون المصري.. فيديو

محمد صلاح .. رسائل حب من المصريين للفرعون المصري.. فيديو

"الآثار" تكشف تفاصيل اكتشاف مقبرة "توتو وزوجته" فى سوهاج.. فيديو

"الآثار" تكشف تفاصيل اكتشاف مقبرة "توتو وزوجته" فى سوهاج.. فيديو

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة