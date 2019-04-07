وزير الإعلام الباكستانى: نبذل مساع جادة لإحياء الاقتصاد الوطنى

أ ش أ

أكد وزير الإعلام والإذاعة الباكستاني فواد حسين شودري أمس،السبت، أن حكومة حزب الإنصاف تبذل مساعيها الجادة لإحياء الاقتصاد الوطني.

وقال شودري - في تصريح أوردته وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية - إن الحكومة تعمل على مشاريع التنمية لرفاهية الشعب في البلاد، موضحًا أن حكومة حزب الإنصاف ستكمل مدة حكمها الدستوري.

وأضاف أن الحكومة تعمل على السياسات الاقتصادية لجذب المستثمرين الأجانب، لافتا إلى أن البلاد ستستمر في مواصلة عملية المحاسبة الجارية في البلاد دون أي تمييز، كما أنها عازمة على استئصال ظاهرة الفساد من البلاد.