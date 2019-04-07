وزيرة الهجرة: حان الوقت لنقدم لمصر الكثير.. وعلماؤنا بالخارج لن يدخروا جهدًا

كتب محمود راغب

قالت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، إن اللقاءات التى كانت تجريها مع أبناء الوطن فى الخارج، كانوا يعبرون فيها عن رغبتهم فى أن تكون مصر متقدمة فى كافة المجالات.

وأكدت وزيرة الهجرة، خلال مؤتمر الإطلاق الرسمى لمؤسسة "مصر تستطيع"، الذى تنظمه وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين فى الخارج، بأحد فنادق القاهرة، بمشاركة 3 وزراء، أن القيادة السياسية تؤكد أن ما وصل إليه الوطن من أمن وأمان واستقرار إنما هو بسبب مساندة شعبها، مشيرة إلى أنه لا بد أن يكون لدينا طاقة إيمان، بل ويجب الدفاع عن قيمنا ومبادئنا والعودة للشخصية المصرية الأصيلة والعمل مع بعض وسط التحديات والمؤثرات السلبية التى تواجهنا.

ولفتت وزيرة الهجرة إلى أن مؤسسة "مصر تستطيع" كانت جزءًا من حلم الدولة، حيث إن لدينا علماء فى الخارج لديهم ولاء كبير لوطنهم الأم ويريدون خدمة وطنهم.

ووجهت وزيرة الهجرة، الشكر للواء الدكتور محمد العصار، وزير الإنتاج الحربى، الذى لجأت له فى أشياء كثيرة وهى أكثر وزارة حصدت نتائج مؤتمرات "مصر تستطيع".

كما قدمت الشكر لوزيرة التضامن الاجتماعى الدكتورة غادة والى لتيسيرها إنشاء المؤسسة، كما لفتت إلى أن وزير الكهرباء المهندس محمد شاكر كان أيضا له دور كبير فى إطلاق أول أطلس شمسى فى مصر، وهنأت المهندس العالمى هانى عازر لرئاسته الشرفية للمؤسسة، وكذلك أمير القلوب الدكتور مجدى يعقوب لرئاسته الشرفية لمؤتمرات مصر تستطيع.

ولفتت الوزيرة فى حديثها إلى زيارتها الأخيرة لنيوزيلندا على خلفية حادث كرايستشيرش الإرهابي، وعبرت عن فخرها بأن من ألقى خطبة الجمعة بنيوزيلندا هو موفد من الأزهر، حيث ألقى خطبة اهتز لها كل المتواجدين، مشيرة إلى أن هناك محاسبًا قانونيًا لأربعة جوامع فى نيوزيلندا شخص يدعى "ميلاد مكاريوس"، فى إشارة منها إلى وحدة وتلاحم الجاليات هناك.

واختمت وزيرة الهجرة بمقولة اللواء خالد مصطفى قائد قوات الدفاع الشعبى وهو يرد على سؤال: ماذا نريد من مصر؟ وقالت: "فكان الرد لا نريد شيئا سوى الأمان فالحمد لله على نعمة الأمان".

وتعد مؤسسة "مصر تستطيع" كيانًا خرج إلى النور ليكون بمثابة همزة الوصل بين العلماء والخبراء المصريين بالخارج ووطنهم الأم، وكيان مصرى لهم يتم من خلاله تسجيل بياناتهم ومعرفة المزيد عن خبراتهم وأبحاثهم ومساهماتهم فى المجتمعات التى يعيشون بها، وذلك من أجل تعميق دور المصريين بالخارج العلمى والبحثى فى العالم.

وأكدت وزيرة الهجرة أن هدف المؤسسة هو أن تكون بمثابة همزة الوصل بين العلماء والخبراء المصريين بالخارج ووطنهم الأم، وإنشاء كيان مصرى داخلى لهم يتم من خلاله تسجيل بياناتهم ومعرفة المزيد عن خبراتهم وأبحاثهم ومساهماتهم فى المجتمعات التى يعيشون بها، فضلا عن التواصل بين العلماء والخبراء المصريين بينهم وبعض بالخارج لتعميق دور المصريين بالخارج العلمى والبحثى فى العالم.

ويشارك فى المؤتمر الدكتورة غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، واللواء محمد العصار وزير الإنتاج الحربى، والدكتورة مايا مرسى، رئيسة المجلس القومى للمرأة، والعالم المصرى هانى عازر، وعدد من خبراء مصر بالخارج، وعدد من رؤساء الجامعات.

وجدير بالذكر أنه على مدار ثلاثة أعوام، منذ انطلاق المؤتمر الأول من سلسلة مؤتمرات مصر تستطيع، جاء التنسيق لإطلاق المؤسسة الوطنية لعلماء وخبراء مصر بالخارج "مصر تستطيع"، لحشد طاقات وخبرات أبناء مصر بالخارج للاستفادة منها فى مشروعاتنا القومية والتنموية؛ لبناء وطن نفخر به على أسس العلم والخبرة فى كل المجالات، وإنشاء خريطة للتخصصات والتوزيع الجغرافى للعلماء والخبراء، إلى جانب تنظيم مؤتمرات مصر تستطيع بشكل دوري، وترتيب لقاءات وموائد مستديرة شهرية للخبراء المصريين بالخارج مع المجلس الاستشارى للمؤسسة ودعوة المسئولين المعنيين إلى الحضور من أجل التباحث والنقاش.