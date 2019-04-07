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وزيرا القوى العاملة والآثار يشهدان اليوم زرع 100 شجرة بالمتحف المصرى الكبير

الأحد، 07 أبريل 2019 06:30 ص
وزيرا القوى العاملة والآثار يشهدان اليوم زرع 100 شجرة بالمتحف المصرى الكبير المتحف المصرى الكبير
كتب محمود راغب
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يشهد الدكتور خالد العناني وزير الآثار، ووزير القوي العاملة محمد سعفان، وأريك أوشلان مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، اليوم الأحد، فاعليات زرع 100 شجرة بالمتحف المصرى الكبير بميدان الرماية والتى أهدتها منظمة العمل الدولية إلى مصر متمثلة في المتحف المصرى الكبير بمناسبة الذكرى المئوية لتأسيس المنظمة "1919- 2019" و60 عاما فى أفريقيا ومصر، التى سيرعى الاحتفال بها فى 11 إبريل الجارى الرئيس عبد الفتاح السيسى.

من المنتظر أن يقوم الوزيران بجولة تفقدية داخل المتحف وقاعة عرض مقتنيات الملك توت عنخ أمون والموقع الإنشائي للمتحف، وذلك  بحضور اللواء عاطف مفتاح المشرف العام على مشروع المتحف المصري الكبير والمنطقة المحيطة
 
وقال الوزير، إنه من المقرر تغطية الاحتفالية التى ستقام 11 إبريل الجارى على مستوى 4 قارات من خلال 24 دولة، حيث يتزامن موعد هذه التغطية مع ذكرى جلسة مؤتمر باريس للسلام في 11 أبريل 1919 والتي قبلت مسودة دستور منظمة العمل الدولية، الذي أصبح جزءا من معاهدة فرساي التي وقعت في 28 يونيو 1919 لإنهاء الحرب العالمية الأولى.
 


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