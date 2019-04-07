وزارة الرى: مسابقة لإختيار أفضل بحث تطبيقى بموضوعات أسبوع القاهرة للمياه

كتبت أسماء نصار

أكدت الدكتورة إيمان سيد، رئيس قطاع التخطيط بوزارة الموارد المائية والرى، أنه تم طرح مسابقة لاختيار أفضل بحث تطبيقي لطلاب الماجستير والدكتوراه والباحثين الآخرين للأبحاث ذات الصلة بموضوعات أسبوع القاهرة للمياة 2019.

وأضافت سيد لليوم السابع أن الدعوة لا تقتصر على كلية الهندسة ولكن لكليات العلوم و الزراعة أيضًا.

وكانت اللجنة التنظيمية لأسبوع القاهرة للمياه عن توفير 5 منح للصحفيين للمشاركة فى نسخته الثانية فى الفترة من 20 الى 24 أكتوبر القادم، بهدف بناء القدرات فى القضايا المتعلقة بالمياه، بين الصحفيين الناشطين فى البلدان النامية، مما يزيد من الوعى لدى جمهور كبير من المستمعين والمشاهدين، على المدى الطويل، بما يساهم فى ارتفاع مستوى المعرفة بقضايا المياه بين صحفيى البلدان النامية، وبما ينعكس فى التأثير على صانعى القرار والسياسات فى قضايا المياه والتنمية.