نقيب العاملين بالنظافة: افتتاح أول مصنع للوقود البديل من القمامة منتصف أبريل

كتبت آية دعبس

قال المهندس آمين حسن ، النقيب العام للنقابة العامة للعاملين بالنظافة وتحسين البيئة، استشاري إدارة المخلفات الصلبة، إنه من المقرر أن يتم افتتاح أول مصنع للوقود البديل rdf من القمامة يوم الخميس 18 أبريل الجارى، تحت رعاية وزيره البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، ومحافظ السويس، وعدد كبير من أعضاء مجلس النواب، وأعضاء البرنامج الوطنى للمخلفات الصلبة.

وأوضح حسن، فى بيان، أن إنشاء المصنع يهدف إلى تجهيز أكثر من ألف طن من المخلفات يوميا كوقود بديل للسولار والمازوت والغاز، مشيرا إلى أنه سيكون أول مصنع متخصص فى إنتاج وتجهيز الوقود البديل بأحدث المعدات والتكنولوجيا، ويسهم فى تشجيع المستثمرين على إنشاء مجموعة جديدة من المصانع.