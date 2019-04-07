نائب محافظ أسوان يفاجئ مستشفى كوم أمبو بجولة تفقدية

أسوان ندى سليم

أجرى اللواء سعيد حجازى نائب محافظ أسوان، زيارة مفاجئة لمستشفى كوم أمبو المركزى، للاطمئنان، والتأكد من تقديم الخدمة الطبية للمرضى بالشكل المطلوب، حيث تفقد قسم الاستقبال والطوارئ والأشعة، واستمع إلى مطالب واحتياجات المواطنين المتواجدين أثناء تلقيهم للخدمة الطبية.

ووجه اللواء سعيد حجازى، خلال زيارته بمستشفى كوم أمبو، مدير المستشفى بالتنسيق مع مديرية الصحة لتوفير العدد المناسب من الأطباء بهدف تلبية المطالب الجماهيرية ومنع حدوث التكدس للحالات المرضية وتقديم الخدمة الطبية على أكمل وجه، مشدداً على ضرورة الاهتمام بمستوى النظافة العامة والإضاءة داخل أروقة المستشفى المختلفة وخاصة دورات المياه، بجانب المعاملة الحسنة والطيبة للحالات المترددة، ومنع وقوف مركبات التوك توك فى المدخل الرئيسى لقسم الاستقبال لتسهيل حركة دخول وخروج الحالات المرضية فى سهولة ويسر .







