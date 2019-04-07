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نائبة بريطانية: ماى لم تتزحزح "قيد أنملة" عن خطوطها الحمراء بشأن الخروج

الأحد، 07 أبريل 2019 12:38 م
نائبة بريطانية: ماى لم تتزحزح "قيد أنملة" عن خطوطها الحمراء بشأن الخروج تيريزا ماى
لندن (رويترز)
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قالت شامى تشاكرابارتى كبيرة مسؤولى السياسات القانونية فى حزب العمال البريطانى اليوم الأحد، إن رئيسة الوزراء تيريزا ماى لم تتزحزح "قيد أنملة" عن خطوطها الحمراء بخصوص الخروج من الاتحاد الأوروبى مما يشير إلى انحسار الآمال فى انفراجة سريعة قبل قمة للاتحاد الأوروبى.

وأضافت لقناة سكاى نيوز "الانطباع الذى لدينا حتى الآن هو أن السيدة ماى لم تتزحزح قيد أنملة عن خطوطها الحمراء... من حيث المضمون، لا يوجد مثقال ذرة من الحركة حتى الآن من جانب الحكومة".

وتابعت "من الصعب تخيل أننا سنحقق تقدما حقيقيا الآن دون انتخابات عامة أو استفتاء ثان على أى اتفاق يمكنها تمريره فى البرلمان".

من ناحية أخرى قال جاكوب ريس-موج، وهو نائب بارز عن حزب المحافظين ومن المشككين فى جدوى الاتحاد الأوروبي، إنه إذا ظلت بريطانيا فى الاتحاد الأوروبى بعد تاريخ 12 أبريل نيسان فينبغى عليها أن تكون أصعب الأعضاء مراسا وترفض إطار عمل ماليا مدته سبع سنوات.

وأضاف ريس-موج الذى يتزعم مجموعة إى.آر.جى للمشككين فى الاتحاد الأوروبى من أعضاء حزب المحافظين الحاكم لقناة سكاى نيوز "إذا أجبرنا على البقاء فينبغى علينا أن نكون الأصعب مراسا.

"عندما يتم طرح إطار العمل المالى لسنوات عديدة وإذا كنا لا نزال فى الاتحاد فهذه هى فرصتنا التى لا تأتى إلا مرة كل سبع سنوات للتصويت برفض الميزانية".

 

 

 


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