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مياه القناة: استكمال تطهير شبكات الصرف بالقطاعات استعدادا لفصل الصيف

الأحد، 07 أبريل 2019 10:46 ص
مياه القناة: استكمال تطهير شبكات الصرف بالقطاعات استعدادا لفصل الصيف شركة مياه القناة
الإسماعيلية – جمال حراجى – السيد فلاح
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قال المهندس عبد الحميد عصمت رئيس مجلس إدارة شركة محافظات القناة لمياه الشرب والصرف الصحى، "إننا نستعد من الآن لإستقبال فصل الصيف" من خلال تنفيذ أعمال الصيانة الدورية لمحطات مياه الشرب والصرف الصحى، وتطهيرخطوط وشبكات الصرف الصحي ، وسوف نبدأ بقطاع الاسماعيلية، بخطة التطهير التى تنفذها الشركة بنطاق مدينة الإسماعيلية بالشارع التجارى بحى الشيخ زايد،  تحت إشراف المهندس مجدى سعيد وتطهير محطة بورسعيد.
 
وأكد المهندس عبدالحميد عصمت، على ضرورة التعامل الأمثل مع شبكات الصرف الصحي والحفاظ عليها، وعدم إلقاء المخلفات والأكياس، وبقايا الأطعمة، والزيوت، والحجارة، والأتربة داخل غرف التفتيش، ومطابق الصرف الصحي ودورات المياه، والتي تؤثر على العمر الإفتراضي للشبكات والمحطات.
 
وأشارت الدكتورة عبير خليل مدير عام العلاقات العامة والإعلام، إلى أن خطة التطهير تتزامن مع استعدادات الشركة لمواجهة أي مشكلات تتعلق بزيادة الإستهلاك للمياه فى فصل الصيف، كما جاءت توجيهات رئيس شركة محافظات القناة للسادة رؤساء القطاعات باستمرار عملية التطهير وفقا لخطة الطوارئ الموضوعة والتعامل الفورى مع أي بلاغات تتعلق بأغطية بالوعات الصرف الصحي
 
 

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