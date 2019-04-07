موجز أخبار 6.. الرئيس يفتتح مجمع "السيسى" فى العاصمة الغينية كوناكرى

نشر اليوم السابع خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار والتقارير المهمة منها: زار الرئيس عبد الفتاح السيسى، جامعة جمال عبد الناصر فى العاصمة الغينية كوناكري برفقة الرئيس الغيني ألفا كوندي. كما افتتح مبني المجمع الجديد بالجامعة الذى أطلق عليه اسم الرئيس "عبد الفتاح السيسى".

زار الرئيس عبد الفتاح السيسى، جامعة جمال عبد الناصر فى العاصمة الغينية كوناكري برفقة الرئيس الغيني ألفا كوندي.





تغلب فريق ايفرتون على أرسنال المحترف ضمن صفوفه اللاعب المصري محمد الننى، بهدف دون مقابل في المباراة التي جمعتهما اليوم بملعب "جوديسون بارك"، ضمن منافسات الجولة الـ 33 من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز "البريميرليج".





ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم اجتماع اللجنة الرئيسية لتقنين أوضاع الكنائس، وذلك بحضور وزراء: العدل، وشئون مجلس النواب، والتنمية المحلية، والإسكان، وممثلي الجهات المعنية.





استقبل الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء اليوم عبد الله بن عامر السواحة، وزير الاتصالات السعودي، وذلك بحضور الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات، وأسامة بن أحمد نقلى، سفير السعودية لدى مصر.

كشف سائق تاكسي أن النقيب ماجد عبد الرازق معاون مباحث قسم شرطة النزهة، الذى استشهد برصاص الغدر فجر اليوم، عقب تفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم، أنقذه من سرقة بالإكراه قبل حادث استشهاده بأكثر من نصف ساعة.





عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، لمتابعة اخر المستجدات المتعلقة بتطبيق منظومة حصر وميكنة الحيازات الزراعية "كارت الفلاح"، وذلك بحضور وزيرى الانتاج الحربى، والموارد المائية والرى، ونائب وزير الزراعة، ومسئولى عدد من الجهات المعنية.





قال النائب إيهاب الطماوي، أمين سر لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن اللجنة ستعقد إجتماعأً ظهر يوم الثلاثاء القادم، لمناقشة تقرير اللجنة الفرعية الخاصة بتبويب وفهرسة كافة المقترحات التي قدمت شفاهياً خلال جلسات الحوار المجتمعي ، التي عقدت حول التعديلات الدستورية المقترحة علي دستور 2014، أو ما تم تقديمه كتابياً خلال الفترة الماضية.





تلقى حزب الرئيس التركى رجب طيب أردوغان ضربة موجعة، بعدما نجح مرشح المعارضة إكرام إمام أوغلو بالفوز بالانتخابات البلدية لإسطنبول، متفوقا على رئيس الوزراء السابق بن على يلدريم.





قرر اللواء هشام السعيد محافظ الغربية إيقاف 15 موظفاً بمديرية التضامن الاجتماعى عن العمل لمدة شهر وإحالتهم إلى النيابة الإدارية للتحقيق معهم لثبوت تعاطيهم المواد المخدرة على نحو قطعى وبات، وذلك إعمالاً لنص المادة 60 من قانون الخدمة المدنية، بحسب بيان من محافظة الغربية.





أعلن أحمد عبدالهادى، المتحدث الرسمى لشركة مترو الأنفاق أنه أثناء دخول قطار رقم 224 رصيف محطة مترو غمرة اتجاه حلوان بالخط الأول فوجئ قائد القطار بأحد الأشخاص يلقى بنفسه أمام القطار، ولم يتمكن قائد القطار من الرباط عليه مما أدى إلى دهسه ومصرعه.





قال سليم رباحى مدير الإعلام بمجلس الأمة الجزائرى (الغرفة الأولى فى البرلمان) إن عبد القادر بن صالح رئيس مجلس الأمة سيرأس الجلسة المشتركة لغرفتى البرلمان (مجلس الأمة والمجلس الشعبى الوطنى) يوم بعد غد الثلاثاء.





استقبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء اليوم اللواء أركان حرب شريف سيف الدين، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، بحضور عدد من قيادات الهيئة، وذلك لبحث ملفات التعاون الجاري بين الحكومة والهيئة.





قرر اللواء هشام السعيد محافظ الغربية، صرف 10 آلاف جنيه لأسرة التلميذ محمد عمر البهنسى بالصف الأول الابتدائى بمدرسة بنوفر الابتدائية التابعة لإدارة كفر الزيات التعليمية بمحافظة الغربية، والذى لقى مصرعه إثر سقوطه داخل بيارة صرف صحى خلف أحد مبانى المدرسة أثناء حصة التربية الرياضية، حيث توجه الطفل خلف المبنى وأثناء تواجده أمام البيارة اختل توازنه وسقط فيها ولقى مصرعه فى الحال.





زيارة هامة وتاريخية يقوم بها الرئيس عبد الفتاح السيسى حاليا إلى غينيا فى مستهل جولته الأفريقية والتى تشمل ثلاثة دول "غينيا والسنغال وكوت ديفوار"، وتعد تلك الزيارة الهامة هى الأولى لرئيس مصرى منذ عام منذ عام 1965، أى بعد استقلالها عن الاستعمار الفرنسى بـ7 سنوات.





"49 عاما" تاريخ الصداقة بين مصر والسنغال، شهدت تلك الفترة باعا طويلا من العلاقات بمختلف المجالات بين الجمهوريتين، زيارات متكررة بين مسئولى القاهرة وداكار، أكدت قوة ومتانة العلاقات المصر – السنغالية، ولزيارة زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى، إلى الدولة الإفريقية الشقيقة خلال أيام، دلالات كبيرة على اهتمام مصر بأشقائها، لاسيما مع تولى الرئيس السيسي رئاسة مصر للاتحاد الأفريقى هذا العام.