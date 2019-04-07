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مفتى الجمهورية يستقبل السفير الكندى لبحث أوجه تعزيز التعاون الدينى

الأحد، 07 أبريل 2019 12:53 م
مفتى الجمهورية يستقبل السفير الكندى لبحث أوجه تعزيز التعاون الدينى مفتي الجمهورية مع السفير الكندي
كتب لؤى على
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استقبل الدكتور شوقى علام – مفتى الجمهورية –  السفير جس داتون – سفير كندا فى القاهرة - لبحث تعزيز التعاون الدينى بين دار الإفتاء وكندا وتقديم العزاء فى ضحايا حادث نيوزيلندا.
 
واستعرض مفتى الجمهورية مجهودات دار الإفتاء المصرية فى مواجهة التطرف والإرهاب وما يعده مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتطرفة من تقارير تعمل على تفكيك الفكر المتطرف والرد على الفتاوى المتطرفة.
 
وأبدى فضيلة المفتى استعداد دار الإفتاء لتقديم كل أشكال الدعم العلمى والشرعى لمسلمى كندا وتدريب أئمة المساجد هناك على مواجهة الفكر المتطرف وكيفية تعزيز اندماج المسلمين داخل مجتمعهم الكندى ومواجهة الإسلاموفوبيا.
 
من جانبه قدم السفير الكندى خالص العزاء نيابة عن وزير الخارجية والشعب الكندى فى ضحايا حادث مسجدى نيوزيلندا، مؤكدًا رفض بلاده لكافة أشكال التطرف والإرهاب.
 
وأشاد السفير بمجهودات دار الإفتاء فى مواجهة التطرف والإرهاب، وسعيها الدائم للتعاون من أجل مواجهة هذا الخطر الذى بات يهدد الجميع.

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