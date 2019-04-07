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معاينة النيابة فى استشهاد معاون مباحث النزهة: إطلاق النار كان من مسافة قصيرة

الأحد، 07 أبريل 2019 12:05 م
معاينة النيابة فى استشهاد معاون مباحث النزهة: إطلاق النار كان من مسافة قصيرة الشهيد الرائد ماجد عبدالرازق معاون مباحث قسم شرطة النزهة
كتب عبد الله محمود
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كشفت تحقيقات نيابة حوادث شرق القاهرة الكلية، في حادث استشهاد الرائد ماجد عبد الرازق معاون مباحث قسم شرطة النزهة وسائقه أثناء تفقد الحالة الأمنية أن إطلاق النار كان من مسافة قصيرة، وتبين أن الطلقات اخترقت السيارة وأصابت القوة الأمينة.
 
وتبين من التحقيقات أنه أثناء تفقد القوة للحالة الأمنية بالمنطقة فجر اليوم وبالاشتباه بسيارة ترجل من السيارة مجهولون وأطلقوا أعيرة نارية صوب القوة الأمنية والتي أسفرت عن استشهاد النقيب ماجد عبد الرازق معاون مباحث قسم شرطة النزهة وسائقه وإصابة 2 آخرين.
 
البداية كانت أثناء مرور النقيب ماجد أحمد عبد الرازق محمد، من قوة وحدة مباحث قسم شرطة النزهة والقوة المرافقة له لملاحظة الحالة بدائرة القسم، تلاحظ لهم توقف إحدى السيارات سوداء اللون تحمل لوحات معدنية بيضاء اللون "مدونة بخط اليد" بشارع طه حسين، يستقلها 4 أشخاص مجهولين، وحال توجههم لاستبيان الأمر وفحصهم بادر قائد السيارة بالترجل منها وإطلاق أعيرة نارية تجاههم من بندقية آلية كانت بحوزته، نتج عن ذلك استشهاد النقيب ماجد أحمد عبد الرازق، وإصابة فردى شرطة من القوة المرافقة له وكذا قائد السيارة التى كانت تستقلها القوة الأمنية بعدة طلقات نارية حيث توفى قائد السيارة متأثراً بإصابته.
 

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