مصرع 5 أشخاص وإصابة 20 آخرين فى حادث سقوط حافلة سياحية فى تونس

تونس أ ش أ

أفادت وزارة الداخلية التونسية بأن حافلة سياحية سقطت، صباح اليوم الأحد، بوادى جير بين منطقتى توجان ومطماطة القديمة بولاية قابس التونسية، مما أسفر عن مصرع 5 أشخاص، وإصابة 20 آخرين بجروح متفاوتة.

وأوضحت الوزارة - فى بيان - أن الحافلة التابعة لإحدى الشركات السياحية، كان تقلّ 28 شخصا، كانوا فى رحلة من تطاوين إلى قصر غيلان بولاية قبلي، مشيرة إلى أن وقوع الحادث كان نتيجة فقدان السائق السيطرة على الحافلة على مستوى أحد المنحنيات، ممّا أدّى إلى سقوطها بالوادى المذكور.

وأكدت الوزارة أن وحدات الحماية المدنيّة وهيئات الصحّة العامّة بالمنطقة تدخلت فور وقوع الحادث، وقامت بنقل الجرحى إلى مستشفيات بمناطق قابس ومطماطة ومدنين.