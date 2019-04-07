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مصرع 3 أشخاص وإصابة 30 آخرين فى هجومين انتحاريين شمال شرق نيجيريا

الأحد، 07 أبريل 2019 12:44 م
مصرع 3 أشخاص وإصابة 30 آخرين فى هجومين انتحاريين شمال شرق نيجيريا الشرطة النيجيرية ـ صورة أرشيفية
أبوجا (أ ش أ)
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أفادت مصادر أمنية فى نيجيريا بمصرع 3 أشخاص وإصابة أكثر من 30 آخرين فى هجومين انتحاريين فى "مايدوجورى" عاصمة شمال شرق نيجيريا، والتى دمرها تمرد جماعة (بوكو حرام).

ونقل راديو (أفريقيا 1)، اليوم الأحد، عن المصادر قولها "إن انتحاريتين فجرتا نفسيهما وسط حشد فى منطقة "مونا دالتى" على مشارف المدينة، مما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة 33 آخرين بجروح خطيرة.

وأفاد الراديو بأن الهجومين وقعا فى حى شهير، وسبق وتعرض لهجمات عديدة منذ بداية تمرد (بوكو حرام) قبل 10 سنوات.

يذكر أن جماعة (بوكو حرام) التى بايع مسلحوها فى عام 2015 تنظيم (القاعدة) الإرهابي، تضاعف اعتداءاتها فى شمال وشمال شرق نيجيريا، كما ينفذ مسلحوها هجمات على أراضى النيجر والكاميرون وتشاد المجاورة.. وقد تجاوزت حصيلة ضحايا عنف (بوكو حرام) فى حوض بحيرة تشاد منذ عام 2009 نحو 27 ألف قتيل، إضافة إلى تشريد نحو 2.6 مليون شخص، وجعل أكثر من 11 مليونا من النيجيريين المقيمين فى منطقة النزاع بحاجة إلى المساعدة الإنسانية العاجلة.

 


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