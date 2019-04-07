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مصرع 10 حوثيين بينهم قيادى بقصف للجيش اليمنى فى جبهة مريس بالضالع

الأحد، 07 أبريل 2019 08:44 م
مصرع 10 حوثيين بينهم قيادى بقصف للجيش اليمنى فى جبهة مريس بالضالع جانب من العنف فى اليمن _ صورة أرشيفية
عدن أ ش أ
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لقى 10 من عناصر مليشيات الحوثى مصرعهم بينهم قيادى، اليوم الأحد، بنيران قوات الجيش اليمني، فى جبهة مريس (شمالى محافظة الضالع جنوبى البلاد).

ذكر الموقع الرسمى للجيش اليمنى "سبتمبر نت"، أن قوات الجيش استهدفت بعدد من الصواريخ الحرارية، تجمعا للمليشيات، فى منطقة يعيس (شمالى جبهة مريس)؛ ما أسفر عن مصرع 10 من عناصر المليشيات الحوثية، بينهم قيادى ميداني، وتدمير عربة.

وفى السياق نفسه، أحبطت قوات الجيش، عدة محاولة تسلل للمليشيات، باتجاه "الزيلة"، و"صولان"، فى الجبهة ذاتها، وأجبرتها على التراجع والفرار، بعد تكبيدها خسائر.

 


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