مصرع شخصين فى حريق بمبنى سكنى بموسكو

أعلنت وزارة الطوارئ الروسية اليوم الأحد، مقتل شخصين، وإنقاذ 4 آخرين فى حريق بمبنى سكنى فى العاصمة الروسية موسكو.
ونقلت وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية عن الوزارة القول - فى بيان - إنه "خلال إطفاء الحريق، تم إنقاذ 4 أشخاص من الطوابق العلوية. ولسوء الحظ قتل شخصان فى الحريق".
وأشارت الوزارة إلى أن الحريق اندلع فى مبنى سكنى وسط موسكو، واستطاع رجال الإنقاذ السيطرة على الحريق وإخماد النيران.
ولم توضح التقارير بعد سبب الحريق، لكن السلطات فى موسكو بدأت تحقيقا فى الحادث.
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