مصرع شخصين فى حريق بمبنى سكنى بموسكو

موسكو (أ ش أ)

أعلنت وزارة الطوارئ الروسية اليوم الأحد، مقتل شخصين، وإنقاذ 4 آخرين فى حريق بمبنى سكنى فى العاصمة الروسية موسكو.

ونقلت وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية عن الوزارة القول - فى بيان - إنه "خلال إطفاء الحريق، تم إنقاذ 4 أشخاص من الطوابق العلوية. ولسوء الحظ قتل شخصان فى الحريق".

وأشارت الوزارة إلى أن الحريق اندلع فى مبنى سكنى وسط ​موسكو، واستطاع رجال الإنقاذ السيطرة على الحريق وإخماد النيران.

ولم توضح التقارير بعد سبب الحريق، لكن السلطات فى موسكو بدأت تحقيقا فى الحادث.