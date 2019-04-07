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مصرع شخصين فى حريق بمبنى سكنى بموسكو

الأحد، 07 أبريل 2019 09:10 ص
مصرع شخصين فى حريق بمبنى سكنى بموسكو حريق فى روسيا ـ صورة أرشيفية
موسكو (أ ش أ)
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أعلنت وزارة الطوارئ الروسية اليوم الأحد، مقتل شخصين، وإنقاذ 4 آخرين فى حريق بمبنى سكنى فى العاصمة الروسية موسكو.

ونقلت وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية عن الوزارة القول - فى بيان - إنه "خلال إطفاء الحريق، تم إنقاذ 4 أشخاص من الطوابق العلوية. ولسوء الحظ قتل شخصان فى الحريق".

وأشارت الوزارة إلى أن الحريق اندلع فى مبنى سكنى وسط ​موسكو، واستطاع رجال الإنقاذ السيطرة على الحريق وإخماد النيران.

ولم توضح التقارير بعد سبب الحريق، لكن السلطات فى موسكو بدأت تحقيقا فى الحادث.

 


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